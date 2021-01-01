У Ковелі вперше відбувся чемпіонат України з крос-триатлону: як це було
Сьогодні, 16:10
Чемпіонат України з крос-триатлону вперше відбувся у Ковелі. Кілька десятків спортсменів з усієї країни приїхали долати три різні дистанції. Стартували на березі Турії, фінішували – у парку Шевченка: загалом маршрут склав майже 30 кілометрів.
Як саме його долали і хто переміг – у сюжеті 12 каналу.
Плавання, велоперегони і біг: ці три складові включає в себе триалон. Змагатися за перемогу в Ковель приїхали понад 80 спортсменів із 9 областей України, а виборов золото житель Донецька Іван Меньшиков. Він вже має звання майстра спорту з триатлону, тож для нього 30-кілометрова дистанція викликом не була.
“Траса доволі легка. Були невеликі труднощі з орієнтуванням по місту під час бігу. Але все добре, з усім впорався”, – ділиться враженнями спортсмен.
Змагалися на чемпіонаті України з триатлону не лише професіонали, було й чимало аматорів. Серед них і ті, що долали такі дистанції вперше. Усі учасники змагань мали спеціальні датчики, які фіксували час. водночас контролювали процес і судді.
У Ковелі такий чемпіонат відбувся вперше. І точно не востаннє.
“Ковель – унікальне місто для такого виду спорту. В нас є прекрасне водосховище, яке може використовуватися для плавання. Прекрасний парк імені Тараса Шевченка, в якому прекрасна виявилася локація. І дуже приємно, що так багато людей приїхали, та й місцеві мешканці відчули цей спортивний дух”, – розповідає заступник ковельського міського голови Тарас Яковлев.
Такі змагання у місті неодмінно обіцяють провести і наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як саме його долали і хто переміг – у сюжеті 12 каналу.
Плавання, велоперегони і біг: ці три складові включає в себе триалон. Змагатися за перемогу в Ковель приїхали понад 80 спортсменів із 9 областей України, а виборов золото житель Донецька Іван Меньшиков. Він вже має звання майстра спорту з триатлону, тож для нього 30-кілометрова дистанція викликом не була.
“Траса доволі легка. Були невеликі труднощі з орієнтуванням по місту під час бігу. Але все добре, з усім впорався”, – ділиться враженнями спортсмен.
Змагалися на чемпіонаті України з триатлону не лише професіонали, було й чимало аматорів. Серед них і ті, що долали такі дистанції вперше. Усі учасники змагань мали спеціальні датчики, які фіксували час. водночас контролювали процес і судді.
У Ковелі такий чемпіонат відбувся вперше. І точно не востаннє.
“Ковель – унікальне місто для такого виду спорту. В нас є прекрасне водосховище, яке може використовуватися для плавання. Прекрасний парк імені Тараса Шевченка, в якому прекрасна виявилася локація. І дуже приємно, що так багато людей приїхали, та й місцеві мешканці відчули цей спортивний дух”, – розповідає заступник ковельського міського голови Тарас Яковлев.
Такі змагання у місті неодмінно обіцяють провести і наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі вперше відбувся чемпіонат України з крос-триатлону: як це було
Сьогодні, 16:10
На Тернопільщині під час матчу помер футболіст
Сьогодні, 15:55
На Волині поліція розшукує 30-річного злочинця
Сьогодні, 15:45