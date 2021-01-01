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У Ковелі вперше відбувся чемпіонат України з крос-триатлону: як це було

У Ковелі вперше відбувся чемпіонат України з крос-триатлону: як це було
Чемпіонат України з крос-триатлону вперше відбувся у Ковелі. Кілька десятків спортсменів з усієї країни приїхали долати три різні дистанції. Стартували на березі Турії, фінішували – у парку Шевченка: загалом маршрут склав майже 30 кілометрів.

Як саме його долали і хто переміг – у сюжеті 12 каналу.

Плавання, велоперегони і біг: ці три складові включає в себе триалон. Змагатися за перемогу в Ковель приїхали понад 80 спортсменів із 9 областей України, а виборов золото житель Донецька Іван Меньшиков. Він вже має звання майстра спорту з триатлону, тож для нього 30-кілометрова дистанція викликом не була.



“Траса доволі легка. Були невеликі труднощі з орієнтуванням по місту під час бігу. Але все добре, з усім впорався”, – ділиться враженнями спортсмен.

Змагалися на чемпіонаті України з триатлону не лише професіонали, було й чимало аматорів. Серед них і ті, що долали такі дистанції вперше. Усі учасники змагань мали спеціальні датчики, які фіксували час. водночас контролювали процес і судді.

У Ковелі такий чемпіонат відбувся вперше. І точно не востаннє.

“Ковель – унікальне місто для такого виду спорту. В нас є прекрасне водосховище, яке може використовуватися для плавання. Прекрасний парк імені Тараса Шевченка, в якому прекрасна виявилася локація. І дуже приємно, що так багато людей приїхали, та й місцеві мешканці відчули цей спортивний дух”, – розповідає заступник ковельського міського голови Тарас Яковлев.

Такі змагання у місті неодмінно обіцяють провести і наступного року.

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Теги: крос-триатлон, Ковель
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