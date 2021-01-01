Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген

В місті Дніпро завершився командний чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед дорослих, який тривав протягом 12-16 серпня 2021 року. У змаганнях взяли участь волинські веслувальники та показали чудові результати, здобувши низку медалей у скарбничку області.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Зокрема, золоті медалі здобули:тау каное – двійці на дистанції 1000 м,та Свиридюк Віктор у каное – двійці на дистанції 5000 м,, Андрій Рибачок, Свиридюк Віктор, Троцюк Володимир каное – четвірці на дистанції 200 м,у бадарці – одиночці на дистанції 500 м,у каное-одиночці на дистанції 1000 м,тау каное-двійка на дистанції 500 м.Срібними призерами стали:Троцюк Володимир та Грабовець Ілона у каное - двійці мікс на дистанції 500 м,Рибачок Андрій у каное - одиночці на дистанціях 200 м та 1000 м,Кисіль Антон та Чабан Богдан у каное - двійці на дистанції 200 м,тау каное - двійці на дистанції 500 м,Грабовець Ілона таканое двійці 1000 м,Кисіль Антон та Семенюк Тарас у каное – двійці на дистанції 1000 м.Бронзові позиції п’єдесталу посіли:Куницький Богдан, Свиридюк Віктор, Рибачок Андрій, Троцюк Володимир у каное - четвірці на дистанції 500 м,Рибачок Андрій тау каное - двійці на дистанції 500 м,Грабовець Ілона та Ємельянова Анастасія у каное – двійці на дистанції 500 м,та Семенюк Павло у каное - двійці на дистанції 200 м,Рибачок Андрій, Свиридюк Віктор, Примачук Максим, Троцюк Володимир у каное – четвірці на дистанції 1000 м.Слід зазначити, що змагання були відбірковими на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, який відбудеться у вересні у Копенгагені (Данія). Отож, за підсумками змагань на чемпіонат світу відібрали Вандюк Юрій, Повх Марія, Рибачок Андрій та Свиридюк Віктор.Також зауважують, що Морозюк Богдан та Примачук Максим виконали норматив Майстра спорту України.У загальнокомандному заліку команда Волині посіла 3 місце.