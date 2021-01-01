вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген

Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген
В місті Дніпро завершився командний чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед дорослих, який тривав протягом 12-16 серпня 2021 року. У змаганнях взяли участь волинські веслувальники та показали чудові результати, здобувши низку медалей у скарбничку області.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Зокрема, золоті медалі здобули:
Рибачок Андрій та Свиридюк Віктор у каное – двійці на дистанції 1000 м,
Троцюк Володимир та Свиридюк Віктор у каное – двійці на дистанції 5000 м,
Богдан Куницький, Андрій Рибачок, Свиридюк Віктор, Троцюк Володимир каное – четвірці на дистанції 200 м,
Повх Марія у бадарці – одиночці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона у каное-одиночці на дистанції 1000 м,
Кисіль Антон та Чабан Богдан у каное-двійка на дистанції 500 м.

Срібними призерами стали:
Троцюк Володимир та Грабовець Ілона у каное - двійці мікс на дистанції 500 м,
Рибачок Андрій у каное - одиночці на дистанціях 200 м та 1000 м,
Кисіль Антон та Чабан Богдан у каное - двійці на дистанції 200 м,
Семенюк Тарас та Примачук Максим у каное - двійці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона та Ємельянова Анастасія каное двійці 1000 м,
Кисіль Антон та Семенюк Тарас у каное – двійці на дистанції 1000 м.

Бронзові позиції п’єдесталу посіли:
Куницький Богдан, Свиридюк Віктор, Рибачок Андрій, Троцюк Володимир у каное - четвірці на дистанції 500 м,
Рибачок Андрій та Семенюк Павло у каное - двійці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона та Ємельянова Анастасія у каное – двійці на дистанції 500 м,
Гузь Андрій та Семенюк Павло у каное - двійці на дистанції 200 м,
Рибачок Андрій, Свиридюк Віктор, Примачук Максим, Троцюк Володимир у каное – четвірці на дистанції 1000 м.

Слід зазначити, що змагання були відбірковими на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, який відбудеться у вересні у Копенгагені (Данія). Отож, за підсумками змагань на чемпіонат світу відібрали Вандюк Юрій, Повх Марія, Рибачок Андрій та Свиридюк Віктор.

Також зауважують, що Морозюк Богдан та Примачук Максим виконали норматив Майстра спорту України.

У загальнокомандному заліку команда Волині посіла 3 місце.

Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген
Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські спортсмени, каное, байдарки, чемпіонат України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген
Сьогодні, 20:37
Counter-Strike: Global Offensive – що варто знати про цей шутер*
Сьогодні, 20:06
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
Обміління, забруднення і загибель риби: у Луцьку хочуть контролювати якість поверхневих вод
Сьогодні, 19:40
Внаслідок пожежі в цеху біля Луцька згоріло 200 квадратів покрівлі
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
15 липень, 14:38
Волинські спортсмени здобули низку медалей на кубку України з лижних перегонів Волинські спортсмени здобули низку медалей на кубку України з лижних перегонів
26 лютий, 16:46
Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО
16 лютий, 19:38
Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
09 лютий, 18:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген
Сьогодні, 20:37
 0
Counter-Strike: Global Offensive – що варто знати про цей шутер*
Сьогодні, 20:06
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Обміління, забруднення і загибель риби: у Луцьку хочуть контролювати якість поверхневих вод
Сьогодні, 19:40
 0
Внаслідок пожежі в цеху біля Луцька згоріло 200 квадратів покрівлі
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8