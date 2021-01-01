Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген
Сьогодні, 20:37
В місті Дніпро завершився командний чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед дорослих, який тривав протягом 12-16 серпня 2021 року. У змаганнях взяли участь волинські веслувальники та показали чудові результати, здобувши низку медалей у скарбничку області.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Зокрема, золоті медалі здобули:
Рибачок Андрій та Свиридюк Віктор у каное – двійці на дистанції 1000 м,
Троцюк Володимир та Свиридюк Віктор у каное – двійці на дистанції 5000 м,
Богдан Куницький, Андрій Рибачок, Свиридюк Віктор, Троцюк Володимир каное – четвірці на дистанції 200 м,
Повх Марія у бадарці – одиночці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона у каное-одиночці на дистанції 1000 м,
Кисіль Антон та Чабан Богдан у каное-двійка на дистанції 500 м.
Срібними призерами стали:
Троцюк Володимир та Грабовець Ілона у каное - двійці мікс на дистанції 500 м,
Рибачок Андрій у каное - одиночці на дистанціях 200 м та 1000 м,
Кисіль Антон та Чабан Богдан у каное - двійці на дистанції 200 м,
Семенюк Тарас та Примачук Максим у каное - двійці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона та Ємельянова Анастасія каное двійці 1000 м,
Кисіль Антон та Семенюк Тарас у каное – двійці на дистанції 1000 м.
Бронзові позиції п’єдесталу посіли:
Куницький Богдан, Свиридюк Віктор, Рибачок Андрій, Троцюк Володимир у каное - четвірці на дистанції 500 м,
Рибачок Андрій та Семенюк Павло у каное - двійці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона та Ємельянова Анастасія у каное – двійці на дистанції 500 м,
Гузь Андрій та Семенюк Павло у каное - двійці на дистанції 200 м,
Рибачок Андрій, Свиридюк Віктор, Примачук Максим, Троцюк Володимир у каное – четвірці на дистанції 1000 м.
Слід зазначити, що змагання були відбірковими на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, який відбудеться у вересні у Копенгагені (Данія). Отож, за підсумками змагань на чемпіонат світу відібрали Вандюк Юрій, Повх Марія, Рибачок Андрій та Свиридюк Віктор.
Також зауважують, що Морозюк Богдан та Примачук Максим виконали норматив Майстра спорту України.
У загальнокомандному заліку команда Волині посіла 3 місце.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Зокрема, золоті медалі здобули:
Рибачок Андрій та Свиридюк Віктор у каное – двійці на дистанції 1000 м,
Троцюк Володимир та Свиридюк Віктор у каное – двійці на дистанції 5000 м,
Богдан Куницький, Андрій Рибачок, Свиридюк Віктор, Троцюк Володимир каное – четвірці на дистанції 200 м,
Повх Марія у бадарці – одиночці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона у каное-одиночці на дистанції 1000 м,
Кисіль Антон та Чабан Богдан у каное-двійка на дистанції 500 м.
Срібними призерами стали:
Троцюк Володимир та Грабовець Ілона у каное - двійці мікс на дистанції 500 м,
Рибачок Андрій у каное - одиночці на дистанціях 200 м та 1000 м,
Кисіль Антон та Чабан Богдан у каное - двійці на дистанції 200 м,
Семенюк Тарас та Примачук Максим у каное - двійці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона та Ємельянова Анастасія каное двійці 1000 м,
Кисіль Антон та Семенюк Тарас у каное – двійці на дистанції 1000 м.
Бронзові позиції п’єдесталу посіли:
Куницький Богдан, Свиридюк Віктор, Рибачок Андрій, Троцюк Володимир у каное - четвірці на дистанції 500 м,
Рибачок Андрій та Семенюк Павло у каное - двійці на дистанції 500 м,
Грабовець Ілона та Ємельянова Анастасія у каное – двійці на дистанції 500 м,
Гузь Андрій та Семенюк Павло у каное - двійці на дистанції 200 м,
Рибачок Андрій, Свиридюк Віктор, Примачук Максим, Троцюк Володимир у каное – четвірці на дистанції 1000 м.
Слід зазначити, що змагання були відбірковими на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, який відбудеться у вересні у Копенгагені (Данія). Отож, за підсумками змагань на чемпіонат світу відібрали Вандюк Юрій, Повх Марія, Рибачок Андрій та Свиридюк Віктор.
Також зауважують, що Морозюк Богдан та Примачук Максим виконали норматив Майстра спорту України.
У загальнокомандному заліку команда Волині посіла 3 місце.
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