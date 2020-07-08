Їхали на виклик: на Прикарпатті автомобіль пожежників потрапив в ДТП





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.



Аварія сталася 16 серпня, приблизно о 9-й годині.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі. Постраждалих бригадами ШНМД доставили на обстеження в КНП «Долинська БПЛ».



Причини та обставини ДТП з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Їдучи на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Р-21 «Долина - Хуст» в смт. Вигода Калуського району, що на Прикарпатті, перекинувся пожежний автомобіль.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.Аварія сталася 16 серпня, приблизно о 9-й годині.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі. Постраждалих бригадами ШНМД доставили на обстеження в КНП «Долинська БПЛ».Причини та обставини ДТП з'ясовуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію