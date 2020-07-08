Їхали на виклик: на Прикарпатті автомобіль пожежників потрапив в ДТП
Сьогодні, 16:34
Їдучи на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Р-21 «Долина - Хуст» в смт. Вигода Калуського району, що на Прикарпатті, перекинувся пожежний автомобіль.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Аварія сталася 16 серпня, приблизно о 9-й годині.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі. Постраждалих бригадами ШНМД доставили на обстеження в КНП «Долинська БПЛ».
Причини та обставини ДТП з'ясовуються.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Аварія сталася 16 серпня, приблизно о 9-й годині.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі. Постраждалих бригадами ШНМД доставили на обстеження в КНП «Долинська БПЛ».
Причини та обставини ДТП з'ясовуються.
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