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Їхали на виклик: на Прикарпатті автомобіль пожежників потрапив в ДТП

Їхали на виклик: на Прикарпатті автомобіль пожежників потрапив в ДТП
Їдучи на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Р-21 «Долина - Хуст» в смт. Вигода Калуського району, що на Прикарпатті, перекинувся пожежний автомобіль.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Аварія сталася 16 серпня, приблизно о 9-й годині.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 6 осіб особового складу 10-ї ДПРЧ міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі. Постраждалих бригадами ШНМД доставили на обстеження в КНП «Долинська БПЛ».

Причини та обставини ДТП з'ясовуються.

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Теги: рятувальники, пожежники, Прикарпаття
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