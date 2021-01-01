Мешканці декількох вулиць Луцька на 4 дні залишаться без гарячої води
Сьогодні, 17:09
На 4 дні подачу гарячої води припинять від двох центральних теплових пунктів у Луцьку у зв’язку із заміною аварійних трубопроводів.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Із 06:00 17 серпня припинять подачу гарячої води від центрального теплового пункту на проспекті Соборності, 20д у зв’язку з виконанням технічних умов забудовником зі здійснення заміни аварійних трубопроводів на попередньо-ізольовані труби.
Споживачами цього ЦТП є мешканці житлових будинків на проспекті Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 24, вулиці Кравчука, 16, 18, 20. Термін виконання робіт - з 17 до 20 серпня включно.
З 09:00 17 серпня припинять подачу гарячої води від ЦТП на проспекті Відродження, 12г у зв’язку з виконанням робіт із ліквідації витоку на тепловій мережі та заміні аварійних труб у дворі проспекті Відродження, 12. Споживачами цього ЦТП є мешканці житлових будинків на проспекті Відродження, 7, 10а, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, вулиці Гетьмана Сагайдачного, 20, 29, вулиці Січова, 2. Завершення робіт запланували на 20 серпня.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Із 06:00 17 серпня припинять подачу гарячої води від центрального теплового пункту на проспекті Соборності, 20д у зв’язку з виконанням технічних умов забудовником зі здійснення заміни аварійних трубопроводів на попередньо-ізольовані труби.
Споживачами цього ЦТП є мешканці житлових будинків на проспекті Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 24, вулиці Кравчука, 16, 18, 20. Термін виконання робіт - з 17 до 20 серпня включно.
З 09:00 17 серпня припинять подачу гарячої води від ЦТП на проспекті Відродження, 12г у зв’язку з виконанням робіт із ліквідації витоку на тепловій мережі та заміні аварійних труб у дворі проспекті Відродження, 12. Споживачами цього ЦТП є мешканці житлових будинків на проспекті Відродження, 7, 10а, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, вулиці Гетьмана Сагайдачного, 20, 29, вулиці Січова, 2. Завершення робіт запланували на 20 серпня.
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