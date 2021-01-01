Де на Волині будуть відключати світло 17 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-10 кВ 49-07 09:00-17:00 - м. Вол-Волинський: киснева станція.2. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП 164 09:00-17:00 - с. Білин: вул.Травнева, Лісова, Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес", Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання, Білинська сільська рада, церква УПЦ, ФОП Бегаль Віктор Володимирович.3. ПЛ-0.4 кВ Л-5 ЗТП-240 09:00-17:00 - с. Когильно: Молокопункт, Водогін.4. ПЛ-0.4 кВ Л-3 ЩТП 431 09:00-17:00 - м. Вол-Волинський: вул. Стравинського 7-27, 4-46.1. КТП-276 9:00-17:00 - с. Квасів: вул. Тарасова.2. ПЛ-10 кВ Л07-07 9:00-17:00 - смт Мар'янівка: вул. Мусіна, вул. Радянська, вул. Висока, вул. Вишнева, вул. Набережна, вул. Незалежності, вул. Спортивна, вул. Тиха, вул. Учительська, вул. Радгоспна, вул. Матросова; с.Цегів: вул. Центральна, вул. Інтернаціональна, вул. Нова, вул. Зелена, вул. Молодіжна, вул. Шевченка, вул. Радгоспна, вул. Польова, вул. Набережна; с. Угів:вул. Зелена, вул. Лугова, вул. Горохівська, вул. Львівська, вул. Польова; с. Сільце: вул. Шевченка, вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Львівська; с. Довге: вул. Угівська, вул. Огородня; с. Журавники: вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Луцька, вул. Ветеранів, вул. Зарічна, с.В. Дружкопільська: вул. Шевченка, вул. Паркова, вул. Полянка, вул. Садова, Мар`янівське ВУЖКГ, ПАТ "Волиньгаз", Горохівська філія, Цегівська сільська рада, Мар`янівське СГ, Горохівське МСТ, Церква с. Цегів, ФОП Шеренговський А.М., КЗ "Горохівський районний ЦПМСД", ФГ "Сім Я", ПАТ"Укртелеком", ТОВ "Агросвіт-Волинь", ФОП Волошин І.Л, ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с. Сільце, Церква с. Сільце, КЗ "Горохівський районний ЦПМСД" с. Сільце, ПрАТ "Тернопільський молоко завод" с. Сільце, Горохівський районний відділ освіти с. Сільце, Підприємство "Укрпошта" с. Сільце, ПАТ "Укртелеком" с. Сілце, Дім молитви с. Сільце, ФОП Ярема Г.Т, ФОП Органістий В.Є, с.Довге: Дім молитви, с. Журавники: ПрАТ "МТС Україна", Горохівський районний відділ освіти, ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, Журавниківська сільська рада, СВК "Журавники", ФОП Цимбал О.В., ПАТ "Укртелеком", Горохівський районний відділ освіти, Церква, ФОП Степанюк Л.В., ФОП Хомик В.Є., КЗ "Горохівський районний ЦПМСД", ФОП Якубчук В.М., ФОП Дудар Р.І, КП "Заготконтора", ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, Дім молитви, ПАТ "Ковельмолоко", ФГ "ГАЛСТЕДАН", ФОП Супрун Р.В., ФОП Шамрило Р.В., ФОП Юзвик В.Д, с. Волиця Дружкопільська: ФОП Якубчук В.М., Горохівський районний відділ освіти, КЗ"Горохівський районний ЦПМСД".3. ПЛ-0,4кВ від КТП-498 9:00-17:00 - с.Озірці: вул. Московська, Рачинська сільська рада.4. ПЛ-0.4 кВ від КТП-141 9:00-17:00 - с. Десятина: вул. Н. Крупської, ПОСП "Русь", ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія.5. ПЛ-10 кВ Л50-03 9:00-17:00 - м. Берестечко: вул. Козацька, вул. Шкільна, вул. Гоголя, вул. Нечая, вул. Галана, вул. Торгова, вул. Пархоменка, вул. Мічуріна, вул. Гагаріна, вул. Дрини, вул. Пушкіна, вул. Будьоного, вул. Богуна, вул. Польна, вул. Бродська, вул. Маяковського, вул. Лесі Українки, вул. Берегова, вул. Паркова, вул. Б. Хмельницького, вул. Дружби, вул. Незалежності, вул. Костельна, вул. Набережна, вул. Набережна, вул. Шевченка, вул. Горького, вул. Водна; с. Піски: вул. Поляна, вул. Бродська, вул. Козацька, вул. Берегова, Берестечківська міська рада, ТзОВ"Торговий дім"Аветра" - с. Піски, магазин Смакота, ФОП Марчук І. М., Школа – Берестечко, ТзОВ Апетит, лікарня ветеринарної медицини – Берестечко, ФОП Венгерський В.Й, Берестечківське СТ - Столярний цех, Кафе Чинахи,Дитсадок - м. Берестечко, ФОП Освіцінський Я.А., ФОП Ісанська С.А,ФОП Гоменюк Е.В., Магазин "Делікатеси", ДПРЧ-5 УДСНС України - м. Берестечко, Пісківська сільська рада, Кафе Діоніс, Магазин "Газда", ФОП Марчук І М, Берестечківське СТ - кондитерський цех, торговий центр, Гастроном, Культтовари, ФОП Муковоз В.П, ФОП Татарчук Г.М., ПАТ"Укртелеком", ТзОВ Берестечківська хлібопекарня, Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат, ФОП Коровіцкий А.О, ФОП Пасічник М.М, Свято-Троїцька громада УПЦ, Кафе Чумацький шлях, ПАТ "Державний Ощадбанк", Берестечко ВУЖКГ, ПрАТ ВОПАС Берестечко, Костел, ФОП Романюк В.М. Кінотеатр, Будинок культури, Підприємство "Укрпошта", ДВТП Волиньфарм Аптека-23, ФОП Музика М.П., ФОП Котик О.О., Свято-Троїцька громада УПЦ м. Берестечко.1. ПЛ-0.4кВ Л-4 ЩТП-311 9:30-16:30 - с. Лежниця (частково).2. ПЛ-10кВ Л04-09 від ЗТП-11 до ЗТП-22 10:00-16:00 - смт Іваничі: вул. Зелена, Луцька, с. Старосілля, фоп Бойко м-н.1. КТП-252 09:00-17:00 - с. Бузаки: вул. Зарічна, ФОП Лесик В.І. (майстерня).2. ПЛ-10 кВ Л-44-01 від ПС-110 №44 «Сошично» до ЛР-26 09:00-17:00 - с. Олександрія (повністю), с. Нуйно: вул.Миру, вул.Василя Кусика, вул. Янівка (частково), вул. Вигони, вул. Демитрова, вул. Залізнична, вул. Зелена, вул. Івана Франка, вул. Лісна, вул. Поліська, пров. Демитрова, с. Олександрія: ФОП Ткачук Р.І. (магазин), школа, ФАП, с. Нуйно: ФОП Ліцевич Г.І. (стрічкова пилорама), ФОП Ліцевич С.Г. (стрічкова пилорама).3. КТП-9 10:00-16:30 - м. Камінь-Каширський: вул. Василя Стуса, вул. Ватутіна (частково), вул. Гайова (частково), вул. Воля (частково), вул. Грушевського, М-н «У Людмили», ФОП Обушко Ю. С. (магазин), магазин №23.4. КТП-35 10:00-16:00 - с. Гута-Камінська: вул.Зарічна, вул. Космонавтів, вул. Молодіжна, вул. Нова, вул. Перемоги, вул. Садова, вул. Центральна, М-н Г. Камінська, ФАП, церква, будинок культури.5. КТП-257 09:00-17:00 - с. Яловацьк: вул. Центральна, Фермерське господарство Склезь С.С.6. ЩТП-209 09:00-17:00 - с. Залісся: вул. Соборності, вул. Піщана, вул. Набережна.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25003 09:00-20:00 - с. Сапогів: вул. Центральна, 1-43, вул. Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 08:30-20:00 - смт Олика: вул. І. Франка, буд. 1-3, 7, 9-22, 24-28, 33-38, 40, 42-45, 49, 51, вул. Довженка, буд. (непарні) 3-9, 15-25, 29-33, 1а, Олицька ВД Ківерцівська філія, ПрАТ"Волиньобленерго".3. ПЛ 10 кВ 35-02 9:00-20:00 - с. Тростянець: вул. Вишнева вул. Волі, вул. Київська, вул. Набережна, вул. Тарасюка, вул. Молодіжна, Ферм.госп. "Поляна М", Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини СГПП "Дружба", КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів, Ківерцівське сільське споживче товариство, ФОП Семенюк Жанна Владиславівна, ФОП Сергоян Рузанна Суриківна, ФОП Смолярчук Неля Володимирівна, ФОП Михальчук Руслан Васильович, ПАТ "Укртелеком", Свято-Троїціка громада УПЦ КП, Відділ освіти Ківерцівської РДА, ФОП Мосійчук Сергій Олександрович.4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25327 13:00-16:00 - смт Цумань: вул. Мальовнича, 24- 54/парні/, 35-49/непарні/, вул. Зоряна, вул. Д. Галицького.5. КТП-25374 10:00-13:00 - смт Цумань: вул. Стрілецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Хліборобська.1. ПЛ-0,4кВ від ТП-315 9:00-17:00 - с. Погиньки, ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ", Волинська філія державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу".2. ПЛ-0,4кВ від ТП-615 9:00-17:00 - с. Вівчицьк, СВК"Вікторія"ФО Чабан О.Р.3. ПЛ-0,4кВ від ТП №418 9:00-17:00 - м. Ковель: вул. Незалежності,вул. Шевченка, пров. Шевченка, ФОП Кисляк О.В., ФОП Кінжибало Л.В., ФОП Петрович І.О., ФО Чапленко І.С., ФОП Клімук В.В., ФОП Повар В.І., ФО Кошелюк Г.М., ПТМ "Ковельтепло", ТзОВ фірма "Волиньфарм", ФОП Ступачок Ю.І., ФОП Семенюк Т.А., ФОП Давидюк Т.М., ТзОВ «К.П.Верес», ОСББ "Весна-80", АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради, Відділ культури ВК Ковельської міської ради РЖКП №1, ФОП Калуш І.К., ФОП Лисаков М.В., ФО Товстенюк Л.А., ФОП Кілеба Д.С., ФО Гончаренко С.П., ФОП Піскуровський Є.С.4. ПЛ-0,4кВ від ТП №409 9:00-17:00 - м.Ковель: вул. Незалежності,вул. Смірнова, вул. Грушевського, Державне виробничо-торгове підприємство "Волиньфармпостач", МПП "Землемір", ФОП Приступа С.В, ФО Самчук І.В, ФОП Дідицький Р.В, РЖКП №1, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Оксенюк Н.Д, ФОП Коцурський С.П, Житлово-будівельний кооператив "Дружба" ФО Галкіна Н.В, ФОП Дорощук Л.В, ФОП Яковицька Л.А, ФОП Мірчук О.В, ТзОВ "УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗДРІБНА КОМПАНІЯ", ФОП Михальчук В.П, ФОП Макарусь В.П, ТзОВ "Оптика ЛТД", ПТМ "Ковельтепло", ФОП Лукашик І.І, ФОП Чабан В.М, ФОП Мерзлікін В.В, КП "Талісман", ФО Самчук І.В, АТК БАНК "ПРИВАТБАНК", ФО Півень М.М, Приватна фірма "Скорпіон- сервіс", ТзОВ "С.В.С.", ФОП Давидюк В.В, АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк".5. ПЛ-0,4кВ від ТП-464 9:00-17:00 - м. Ковель: вул. Вітовського,вул. Грушевського, вул. Смірнова, вул. Руднєва, вул. Незалежності, ФО Дуда О.Г, ФОП Федорук О.Т, ФОП Геліч О.В, ФОП Костюк Р.Є, РЖКП №1, ПТМ «Ковельтепло», Управління регіонального розвитку Ковельської РДА, ФО Стецюк О.М, ФОП Чуб Ю.Л, ТзОВ «Агро-Р», ТзОВ "К.П.Верес", ФО Гудзь І.В, ФОП Кравчук О.М, ФОП Баховець І.Д, ФОП Калюжний О.В, КЕВ міста Володимир-Волинський, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, ФОП Сеник Н.А, ФОП Чалайдюк В.С, Нотаріус Ваврищук В.С, КП "Чобіток", ФОП Гульчук І.П.6. ПЛ-10кВ Л.89-01 (ТП-33, ТП-181, ТП- 394, ТП-205, ТП-785, ТП-182, ТП-596, ТП- 183, ТП-87, ТП-218, ТП-239, ТП-240, ТП- 399, ТП-762, ТП-712) 9:00-17:00 - с. Вербка, с. Бахів, с. Колодниця, с. Білин, ФОП Ковальчук В.С., ФО Лисюк В.О., РГ Української православної церкви с.Вербка Ковельське МТМО, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Дубівська сільська рада, ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М., ФО Шворак Р.Г., АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", ФО Столярчук В.П., СТзОВ "Україна", ФО Солтис О.М., ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П., ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О., ПП "Приватбуд", РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП, Білинська сільська рада, Відділ освіти Ковельської РДА, РГ Святого Духа УПЦ КП, Дубівське СТ, ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С., ФГ "Дуплянка СГК", Церква Християн віри Євангельської м. Ковель, Свято-Різдво Богородична громада УПЦ церкви МП с. Білин, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П., Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є., СТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В., ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М.7. ПЛ-10кВ Л.97-01 (ТП-747(А), ТП 746(А), ТП-662, ТП 272, ТП-314, ТП-543) 9:00-17:00 - с. Зелена, м. Ковель, вул. Володимирська, ТзОВ "Компанія "Гелікон", Селянське (фермерське) господарство "Ковчег", ККП "Добробут", ТзОВ "ВДТ-К", ТзОВ "Інтерекопаливо".8. ПС №35/10 «Колодяжне» №37 9:00-17:00 - с. Колодяже, с. Будище, с. Любитів, с. Скулин, ФОП Калибоверда І.Ф., Волинський краєзнавчий музей Лесі Українки ФОП Сандлер В.Я., ФГ "Симфонія", Ковельське МТМО, ФОП Марчук Р.А., ФОП Романюк В.В., Ковельське Райво Вол.дирекція УДППЗ, Свято-Миколаївська церква, С/Р Колодяжне, Львівська залізниця, ВАТ "Родючість", ТзОВ "Лапаст", ТзОВ "ВКФ Будсервіс", ФГ "Агро-Плюс", ФОП Тарасюк І. М, ПАТ "Дубномолоко", ТзОВ "АСТЕЛІТ", ТзОВ "ВКП " Каскад", ФОП Мельничук Л.В., СТзОВ ім. Л. Українки, Церква с.Волошки, ФОП Єрьоменко О.О., ФОП Мороз Н.Ф., Громада ЄХБ Волошки, ДП "Західтранс", ФОП Самчук Л.П., ТзОВ "ВКП " Каскад", ФОП Солов'янчук А.Ф, Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Ревчук В.О., ФОП Спичак М.І., Дубівське СТ, Релігійна грома ЄХБ Скулин, ФОП Коваль О.С., ДП "Ков. Лісове господарство, ФОП Хороших О.А., СВК "Світанок", ФОП Яцків Г.М., Ф.О. Хом'як О.Я., ФОП Приступа А.В, СВК"Світанок", ФОП Ткачук О.В., ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР", ПзІІ "Лукойл-Україна", ПАТКовельське ПМК-62, ТзОВ "Ліси Волині", Сад.масив "Урожай", МПП"Козацька застава, Сад. масив "Будівельник".9. ПЛ-10кВ Л.16-03 (ТП-120, ТП-346-365, ТП-71, ТП-72, ТП-73, ТП-377, ТП-202) 9:00-17:00 - с. Нужель, с. Бруховичі, с. Мельниця, Ковельське МТМО, Голобське СТ, Голобська селищна рада, Громада Свято-Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ, СТзОВ "Дружба", Гуманітарний відділ ВК Голобської с/ ради, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ПМП "Квант", Ковельська РД лікарня ветеринарної медицини, Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Каскад".1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-77 9:00-17:00 - смт Локачі (частково): вул. 16 Липня, Зелена, Л. Українки, адмінприміщення Волиньгаз, ВодозабірВУЖКГ, ГРС.2. КТП-135 9:00-13:00 - с. Семереньки (частково).3. КТП-47 12:00-17:00 - с. Зубильне (частково).1. ТП-593 ПЛ-0,4 кВ Л-1 Ремонті роботи 09:00-20:00 - вул. Селищна (частково), вул. Глибока (частково).2. ТП-15 I-II СШ 0.4кВ Ркмонтні роботи 13:30-17:00 - вул. Винниченка 22, 24, 28, 30, 26а, Бар «Максим», Кафе «Шервуд», ФОП Єфремов, Університет корпус №8№7№1, Бібліотнка Винниченка, 30а, Банк «Аваль», Аудиторний корпус, Навчально –лабораторний корпус, Буд майданчик Винниченка, 26а, Канцтовари Винниченка, 28а, Наш край, «Експрес», Кредитпромбанк, Директорія.3. ТП-230 I-СШ 0.4кВ Монтаж тех.обліку 13:30-17:00 - Прокуратура вв№1, УВД вв№1, Телерадіокомпанія вв№1, Інститут вдосконалення вчителів, Експертно-криміналістичний центр вв№1, Індекс банк вв№1.1. ПЛ-0,4 від КТП-131 9:00-17:00 - с. Вікторяни: вул. Центральна, СГПП «Рать» - ферма с. Вікторяни.2. ПЛ-10 Л-33-06 від ЛР 13 до к.9 ЗТП-444 9:00-16:30 - с. Усичі: вул. Польова, Козацька, Нова, Франка, Соборності, Хмельницького, Привітна, Квітнева, Торчинське СТ – магазин, Церква, ФАП, школа, навчально-дозвільний центр с. Усичі, СГТзОВ «Усичі» - КЗС.3. ПЛ-0,4 від КТП-37 9:00-16:00 - с. Хорохорин, вул.Франка,Незалежності, ФОП Стаднюк О.В. - магазин.4. ПЛ-0,4 від КТП-38 9:00-16:00 - с. Хорохорин: вул. Лісова, «Світанок-сервіс» - Бригада 2.1. ПЛ-10 Л-26-04 від ВН 181 до КР-32 8:00-18:00 - с. Самійличі.2. ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР34 доЛВН-267 8:00-18:00 - м. Любомль: вул. Огієнка, Вербна, Фермерське господарство "БУГ-ПЛЮС" Аєродром, Гром. орган. забуд. об"єднання "Верба".3. КТП-83 8:00-18:00 - с. Терехи.4. ПЛ-10 Л-58-04 від ЛВН-74 до ЛВН-56 8:00-18:00 - м. Любомль: пров. Машівський, Залізнична, Сагайдачного, Володимирська, Машівська, Тиха і прилеглі, Товариство з обмежиною відповідальністю "СЕОЛ", ФОП Міщук Валерій Васильович, Магазин №15 вул.Володимирська, П-ць Дубій Надія Арсентіївна, ФОП Трачук Руслан Миколайович, ФОП Бродоса А.В., ФОП Шевчик Лідія Василівна, ФОП Жолоб Анатолій Вікторович.5. КТП-234 8:00-18:00 - с. Хомичі.6. КТП-376 8:00-18:00 - с. Самійличі.1. ЗТП-107 10:00-17:00 - смт Любешів: вул. Свободи (частково), Дитячий садок №2.2. ПЛ-10 кВ Л-10-02 від ЛР-11 10:00-17:00 - с. Дольск, Адмінприміщення ДП «Любешівське ЛМГ» Магазини, Адмінприміщення Дольськ старостинський округ, АТС, Страхова компанія «Уніка», Митниця пункт пропуску, Станція моб. зв’язку «УКРТАУЕР», школа, ФАП, СВК « Полісся», Станція моб. зв’язку «Водафон-Україна».3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЗТП-220 «Вихід Щитинь» 10:00-17:00 - с. Щитинь, с. Мала Глуша (частково), с. Щитинь: Школа, магазини, ФАП, адмінбудівля Щитинськокго старостинський округ, с.Мала Глуша: Насосна станція.1. ПЛ-10 кВ, Л-28-03 до ЛР-251 10:00-17:00 - смт Маневичі, КТП-246 - ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 2), КТП-392, КТП-28 - Заготконтора Маневицької райспоживспілки (свинарник), КТП-246 - ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 2), КТП-392, КТП-28 - Заготконтора Маневицької райспоживспілки (свинарник).2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-97 10:00-17:00 - с. Хряськ, СВК "Зоря" (ферма, зернотік).3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 09:00-18:00 - с. Карасин, Районний відділ освіти (школа), Церква, Сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство(магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-358 10:00-17:00 - смт Маневичі, Маневицька селищна рада (дитячий садок № 3), ДП "Маневицька радіологічна лабораторія ", ДП "Маневицьке лісове господарство" (буд.майданчик), ФОП Морозюк В.І. (магазин).5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-387 10:00-17:00 - смт Маневичі.1. ТП-61 1-СШ-04 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул. Паркова, 2-24, Філатова1-17, 2-22, Л Українки1,2 Павлова.2. ПЛ-04 Л-2 ТП-16 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул. Володимирська, 6-36,29-47, Дорошенка 53-57,70а-86, Хвильового 9- 19,30-48, Шкільна, І Сірка4-6, пров Тупіковий, Шиномонтаж Автостоянка.3. ПЛ-0.4 Л-6 ТП-2 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул. Св. Володимира 32-38, Шахтарська 2,4, Кобзаря 55,57, Шевченка 27,31, ТНЕУ, перукарня Красуня, кафе Студент, Нотаріус, Страхова компанія, Стоматолог, аптека Рута, магазин.4. ПЛ-04 Л-2 КТП-150 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул. Павлова 11-37.5. ПЛ-04 Л-2 ТП-53 09:00-17:00 - с. Благодатне: вул. Перемоги 19-21, 26-40, Л. Українки, Кіоск Хліб , Приват банк, м-н Ольга,ФОП Левусь, гараж Г.О. Лазар.1. ПЛ-10кв л 17-01 від ЛР-44 10:00-17:00 - с. Гута.2. ПЛ-04кв л-1 КТП-143 9:30-16:30 - с. Хабарище.3. КТП-206 10:00-12:00 - с. Здомишель.4. КТП-193 10:00-13:00 - с.Ратне: вул.Проектна, Дитячий садок.5. ЗТП-95 13:30-17:00 - с.Ратне: вул.Центральна, 1 Травня, Замков, Пожежна, Пошта, м-н.Наш, Копійочка, Ватсон, аптека, ресторан Вікторія, Биткомбінат.6. КТП-387 10:00-17:00 - с. Гута.7. ПЛ-10кв Л-66-01. Від опори №1 до №34 9:00-17:00 - с. Ратне: вул.Партизанська, Молодіжна, П.Савелєва, Л.Українки, Корнелюка, Франка, Грушевського.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с.Трилісці: вул.Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 9:00-17:00 - с.Линівка: вул.Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 - с.Квітневе: вул.Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 9:00-17:00 - с.Мильськ, картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 - с. Мирославка (повністю), с.Забара, (повністю), с.Мильськ (повністю), ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення, будинок культури, дитячий садок, школа, шкільна котельня.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 - с.Щурин: вул.Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 - с.Кременець(повністю), с.Михайлин(повністю).8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 - смт Дбище, вул.Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 - м.Рожище: вул. Симоненка,Жуковського, , Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Літогоща, СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 9:00-17:00 - с.Копачівка: Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 9:00-17:00 - с.Щурин: вул.Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 - с. Рудня (повністю), с. Валерянівка (повністю), м. Рожище: вул. Менделеєва, Ломоносова, Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище).14. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 - с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю), с.Линівка (повністю), с.Трилісці (повністю).15. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 - с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю).16. 17. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 9:00-17:00 с.Залісці: ДКУ, телятник Долюк В. В. с.Залісці: вул.Молодіжна, Колгоспна, Паркова18. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 9:00-17:00 с.Залісці: контора с/р, клуб, магазин, с.Залісці: вул.Центральна, Лесі Українки19. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 9:00-17:00 с.Топільне: зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є., с.Топільне: вул.Квітнева, Миру, Ювілейна.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 9:00-17:00 с.Духче: магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб, с.Духче: вул.Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна.21. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 9:00-17:00 м.Рожище: дитячий садок, магазин Лактік, вул.Чайковського, Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 9:00-17:00. М.Рожище: костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто», вул.Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького.23. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 с.Духче: пилорама Дуна, вул.Спортивна, Травнева.24. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 9:00-17:00 с.Топільне: торговий павільйон, вул.Квітнева, Миру, Садова.25. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 9:00-17:00 с.Літогоща: дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина, вул. Тананайка.26. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове: Ф/Г Куденчук артсвердловина, вул. Набережна27. ПЛ-0,4кВ ТП-36072 9:00-17:00 СТ Вовнянка контора, м.Рожище: вул.Сковороди, 2-45, Я.Мудрого28. ПЛ-10 кВ Л34-01 9:00-17:00. С.Любче: торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2. с.Кроватка: магазин, ФАП, ГРП. с.Доросині: овочесховище, с.Любче (повністю), с.Кроватка: вул.Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна,Пугачова, с.Залісці: вул. Молодіжна, Перемоги.29. ПЛ-10 кВ Л34-02 9:00-17:00. с.Доросині: ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники, с.Немир: ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск, ФОП Пашков Б.Й. магазин, с.Доросині: вул.Молодіжна,Троцюка, с.Немир: вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Перемоги.30. ПЛ-10 кВ Л34-03 с.Доросині (повністю), с.Щурин (повністю), с.Ясенівка (повністю), с.Раймісто (повністю), с.Немир (повністю), с.Вітоніж (повністю) с.Доросині (повністю), с.Щурин (повністю), с.Ясенівка (повністю), с.Раймісто (повністю), с.Немир (повністю),с.Вітоніж (повністю).31. ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00с.Щурин: чайна,магазин,амбулаторія клуб, приміщення зерносховища,церква,млин,зерносклад, бригада. С.Квітневе: кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа,пилорама,артсвердловина,свинарник, с.Щурин: вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченкас.Квітневе: вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова,Ветеранів, Незалежності, Шевченка.32. ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00. С.Доросині: школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення,пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб, с.Кияж: молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин, с.Тристень: бригада, ФАП, церква, магазини,контора, клуб, школа, с.Ворончин: ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку, с.Доросині (повністю), с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка, с.Кияж вул.Набережна, Тиха, с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.1. ПЛ-10кВ Л57-04 10:00-17:00. с.Дубечне Лісгосп, Київстарт, Астеліт Лайф. Школа: Рокита-Дубечне, Амбулаторія, Клуб, БарМрія, Кафе Берізка. с.Мокре, х.Кути, с.Дубечне, с.Рокитаповністю.2. ПЛ-10кВ л93-01 з відключенням ЛР-44 10:00-17:00. Пункт прийому молока. с.Смідин вул Миру, 17-Вересня, Перемоги Городня, Хомича, Шевченка, Грушевського, Соборності, Зелена, Чапаєва, Польова,Першотравнева, Радяньська, Незалежності, Суворова, Волі.1. ПЛ-0,4кВ. ЩТП-247 10:00-16:30. с.м.т.Луків вул.Гагаріна, Лисинка, Польова, О.Пчілки, Миколайчука2. ПЛ-0,4кВ КТП-85 10:00-16:30 ФОПЯ нок – ТТІ України, ФОП Козачук- магазин, ГРП смт.Турійськ, вул.Сільськогосподарська, Миру,Вишнева, Жовтнева, Л.Українки3. ПЛ-0,4кВ КТП-347 10:00-12:30 «Волиньгаз»- газосклад смт.Турійськ вул.Луцька.4. ПЛ-0,4кВ ЗТП-211 13:00-16:00 СМЗ- київстар смт.Турійськ вул.Привокзальна.5. ПЛ-0,4кВ КТП-271 09:00-17:00 ФОп Печоха – кафе «Мрія», укрзалізниця с.м.т.Луків вул.Січових Стрільців, Залізнична, Ватутіна6. ПЛ-0,4кВ ЗТП-306 Л-5 13:00-16:00 Військомат с.м.т.Турійськ вул.Дубівська.7. ПЛ-0,4кВ ЗТП-199 Л-16 14:00-16:00. ФОП Потапова- маг. «Нектар», ФОП НазарчукПриват-банк, аптека, ФОП Добиш, Янок, Марчук, Назарчук Кучеря, Антонюк, Фількевич, Потапов, Омелюх, Панасюк, Підгайний,Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалов,Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець,Патійчук, Шишко, Шум- торг.павільйон,ветеринарний кіоск, ФОП Трачук - автодіагностикас.м.т.Турійськ вул.Луцька.