вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пожежа на пилорамі у Звірові: розповіли деталі

Пожежа на пилорамі у Звірові: розповіли деталі
На пилорамі в селі Звірів сталася пожежа. Вогонь розкинувся на дах будівлі та фактично знищив його. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Жителі села зізнаються: таким подіям на підприємстві – раді. Бо це підприємство на центральній вулиці села – як більмо на оці. Через сусідство із пилорамою деякі навіть попродали будинки і переїхали.

Пожежники кажуть, повідомлення про займання надійшло по обіді. На місце направили чотири екіпажі рятувальників. Так, гасили полум’я понад 20 рятувальників. Постраждалих, на щастя, немає.

“Пожежа становила понад 300 метрів квадратних при загальній площі будівлі понад 1000 метрів квадратних. Враховуючи те, що пожежа поширювала в два боки з середини стволи були подані назустріч поширенню пожежі”, – розповідає рятувальник Юрій Біланюк.

Що стало причиною займання – наразі не кажуть. У цьому вже після остаточної ліквідації вогню розбиратимуться органи слідства та пожежна інспекція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Звірів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрзалізниця» подовжує маршрут поїзда «Івано-Франківськ - Ківерці»
Сьогодні, 18:00
Українців попередили про нову аферу шахраїв
Сьогодні, 17:54
Пожежа на пилорамі у Звірові: розповіли деталі
Сьогодні, 17:37
На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг
Сьогодні, 17:33
Браконьєрів, яких впіймали за вбивство козулі на Волині, попалися не вперше
Сьогодні, 17:27
Схожі новини
Поблизу Луцька горить завод. ВІДЕО Поблизу Луцька горить завод. ВІДЕО
Сьогодні, 15:08
Згоріло все нажите роками: просять допомогти сім'ї з Волині Згоріло все нажите роками: просять допомогти сім'ї з Волині
13 серпень, 11:55
У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО
12 серпень, 20:15
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО
12 серпень, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укрзалізниця» подовжує маршрут поїзда «Івано-Франківськ - Ківерці»
Сьогодні, 18:00
 0
Українців попередили про нову аферу шахраїв
Сьогодні, 17:54
 0
Пожежа на пилорамі у Звірові: розповіли деталі
Сьогодні, 17:37
 0
На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг
Сьогодні, 17:33
 0
Браконьєрів, яких впіймали за вбивство козулі на Волині, попалися не вперше
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8