Пожежа на пилорамі у Звірові: розповіли деталі





Жителі села зізнаються: таким подіям на підприємстві – раді. Бо це підприємство на центральній вулиці села – як більмо на оці. Через сусідство із пилорамою деякі навіть попродали будинки і переїхали.



Пожежники кажуть,



“Пожежа становила понад 300 метрів квадратних при загальній площі будівлі понад 1000 метрів квадратних. Враховуючи те, що пожежа поширювала в два боки з середини стволи були подані назустріч поширенню пожежі”, – розповідає рятувальник Юрій Біланюк.



Що стало причиною займання – наразі не кажуть. У цьому вже після остаточної ліквідації вогню розбиратимуться органи слідства та пожежна інспекція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пилорамі в селі Звірів сталася пожежа. Вогонь розкинувся на дах будівлі та фактично знищив його. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Жителі села зізнаються: таким подіям на підприємстві – раді. Бо це підприємство на центральній вулиці села – як більмо на оці. Через сусідство із пилорамою деякі навіть попродали будинки і переїхали.Пожежники кажуть, повідомлення про займання надійшло по обіді. На місце направили чотири екіпажі рятувальників. Так, гасили полум’я понад 20 рятувальників. Постраждалих, на щастя, немає.“Пожежа становила понад 300 метрів квадратних при загальній площі будівлі понад 1000 метрів квадратних. Враховуючи те, що пожежа поширювала в два боки з середини стволи були подані назустріч поширенню пожежі”, – розповідає рятувальник Юрій Біланюк.Що стало причиною займання – наразі не кажуть. У цьому вже після остаточної ліквідації вогню розбиратимуться органи слідства та пожежна інспекція.

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