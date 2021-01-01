У «Супернові» обмінюють квартири на більші. АКЦІЯ*





Доплата буде здійснюватись за ціною від 18 700 грн/м2. Також можливі варіанти обміну житла з розтермінуванням на 23 місяці, інформують на сайті



Зверніть увагу, що з вересня у “Супернові” - підняття цін на 2 000 грн/м2. Більше про це читайте



У “великому” будинку є три варіанти планувань 3-кімнатних квартир.



У п’яти під’їздах - площею 76,13 м2 із двома видами дизайну. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.



У шостому під’їзді 3-кімнатні квартири мають площу 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.



Збільшити кількість кімнат можна, докупивши від 7 до 35 м2. Пропонують два варіанти розрахунку:







За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 543 38 24



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для власників 1- та 2-кімнатних квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” діє акція. Забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.Доплата буде здійснюватись за ціною від 18 700 грн/м2. Також можливі варіанти обміну житла з розтермінуванням на 23 місяці, інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор". Зверніть увагу, що з вересня у “Супернові” - підняття цін на 2 000 грн/м2. Більше про це читайте за посиланням. У “великому” будинку є три варіанти планувань 3-кімнатних квартир.У п’яти під’їздах - площею 76,13 м2 із двома видами дизайну. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.У шостому під’їзді 3-кімнатні квартири мають площу 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.Збільшити кількість кімнат можна, докупивши від 7 до 35 м2. Пропонують два варіанти розрахунку:За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:+38 067 543 38 24Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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