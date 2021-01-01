Українців попередили про нову аферу шахраїв





Про це



Зокрема, шахраї телефонують до осіб, представляються працівниками Казначейства і пропонують перерахувати їхні кошти за придбані раніше неякісні медпрепарати. Однак, для отримання "компенсації" треба сплатити "судовий збір" за начебто вже виграною судовою справою проти виробника цих неякісних медичних препаратів.



Наголошується, що до компетенції Казначейства не належить ініціювання порушення судових справ проти виробників неякісних товарів, надавачів неякісних послуг. Крім того, посадові особи Казначейства не телефонують фізичним особам щодо здійснення ними тих чи інших перерахувань коштів – це не входить до компетенції працівників Казначейства.



"Казначейство застерігає громадян щодо перерахування ними власних коштів на підставі телефонних дзвінків і пропозицій та радить звертатися у таких ситуаціях до правоохоронних органів", - сказано в повідомленні.

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