Через «Ягодин» хотіли провезти дієтичні добавки на мільйон гривень. ФОТО

На митному посту «Ягодин» Волинської митниці при огляді вантажного автомобіля виявили невідповідність задекларованого товару на суму понад мільйон гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «Renault» під керуванням громадянина України.До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються «Дієтичні добавки до раціону харчування», загальною вартістю 23 600 доларів США.Відправником згаданого товару було зазначено латвійську компанію.В результаті проведення повного митного огляду вантажу, було виявлено документи, що свідчили про те, що відправником являється американське товариство. Вартість зазначена в виявлених документах значно відрізнялась від заявленої.Таким чином, керівник компанії відправника, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо їх відправника та митної вартості.Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 1069 тисяч гривень вилучено до рішення суду.