В Харкові декан вимагав 15 тисяч доларів за вступ до аспірантури
Сьогодні, 00:15
В Харкові на одержанні хабара викрили декана фаультету декана одного із місцевих закладів вищої освіти.
Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, декан вимагав у громадянина 15 тис доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: 7500 доларів США – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.
Першу частину неправомірної вигоди – 3500 доларів США декан факультету одержав 29 липня 2021 року. Під час одержання 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, декан вимагав у громадянина 15 тис доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: 7500 доларів США – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.
Першу частину неправомірної вигоди – 3500 доларів США декан факультету одержав 29 липня 2021 року. Під час одержання 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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