У Луцьку почали ремонт однієї з найпроблемніших вулиць міста. ФОТО

У Луцьку розпочали ремонт однієї з найгіших за станом дорожнього покриття вулиць міста.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Луцька Ігор Поліщук."Розпочали ремонт вулиці Дубнівської, яка по стану дорожнього покриття одна з найгірших в місті. Цього року плануємо вкласти нижній шар асфальту на відрізку від межі міста в сторону Підгаєць до перехрестя з вулиці Карпенка-Карого", - йдеться у дописі.Ремонт на ділянці від вищезгаданого перехрестя до Київського майдану продовжиться вже наступного року.Також міський голова зазначив, що часто лучан цікавить, коли поремонтують дорогу на перехресті вулиць Карпенка-Карого, Чорновола та вул. Задворецької."Це перехрестя плануємо почати ремонтувати в кінці цього або на початку наступного тижня", - відповів Ігор Поліщук.