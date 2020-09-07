У Луцьку почали ремонт однієї з найпроблемніших вулиць міста. ФОТО
Сьогодні, 22:13
У Луцьку розпочали ремонт однієї з найгіших за станом дорожнього покриття вулиць міста.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Розпочали ремонт вулиці Дубнівської, яка по стану дорожнього покриття одна з найгірших в місті. Цього року плануємо вкласти нижній шар асфальту на відрізку від межі міста в сторону Підгаєць до перехрестя з вулиці Карпенка-Карого", - йдеться у дописі.
Ремонт на ділянці від вищезгаданого перехрестя до Київського майдану продовжиться вже наступного року.
Також міський голова зазначив, що часто лучан цікавить, коли поремонтують дорогу на перехресті вулиць Карпенка-Карого, Чорновола та вул. Задворецької.
"Це перехрестя плануємо почати ремонтувати в кінці цього або на початку наступного тижня", - відповів Ігор Поліщук.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Розпочали ремонт вулиці Дубнівської, яка по стану дорожнього покриття одна з найгірших в місті. Цього року плануємо вкласти нижній шар асфальту на відрізку від межі міста в сторону Підгаєць до перехрестя з вулиці Карпенка-Карого", - йдеться у дописі.
Ремонт на ділянці від вищезгаданого перехрестя до Київського майдану продовжиться вже наступного року.
Також міський голова зазначив, що часто лучан цікавить, коли поремонтують дорогу на перехресті вулиць Карпенка-Карого, Чорновола та вул. Задворецької.
"Це перехрестя плануємо почати ремонтувати в кінці цього або на початку наступного тижня", - відповів Ігор Поліщук.
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