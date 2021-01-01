На виплату зарплатного боргу волинським шахтарям виділили майже 14 мільйонів

Волинські гірники отримають зарплатний борг за квітень червень та інші виплати.Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДП "Волиньвугілля".16 серпня на рахунки підприємства надійшли кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на погашення заборгованості із зарплати в розмірі 11 мільйонів 537 тисяч 700 гривень за квітень-червень 2021 року усім працівникам ДП «Волиньвугілля» та на виплату поточної заробітної плати в розмірі 2 мільйони 387 тисяч гривень (липень 32% ) промислово-виробничому персоналу ВП «Шахта «Бужанська».Документи на виплату заробітної плати надані в Управління Державної казначейської служби у місті Нововолинську та опрацьовуються."Звертаємо Вашу увагу, що за рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на погашення заборгованості із зарплати будуть проведені виплати, що належать до фонду оплати праці (відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713), крім заробітної плати ВП «База відпочинку «Шахтар», оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, сум вихідної допомоги, інших виплат, джерелом погашення яких є кошти від реалізації вугільної продукції", - йдеться у дописі на сторінці підприємства.