вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На виплату зарплатного боргу волинським шахтарям виділили майже 14 мільйонів

На виплату зарплатного боргу волинським шахтарям виділили майже 14 мільйонів
Волинські гірники отримають зарплатний борг за квітень червень та інші виплати.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДП "Волиньвугілля".

16 серпня на рахунки підприємства надійшли кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на погашення заборгованості із зарплати в розмірі 11 мільйонів 537 тисяч 700 гривень за квітень-червень 2021 року усім працівникам ДП «Волиньвугілля» та на виплату поточної заробітної плати в розмірі 2 мільйони 387 тисяч гривень (липень 32% ) промислово-виробничому персоналу ВП «Шахта «Бужанська».

Документи на виплату заробітної плати надані в Управління Державної казначейської служби у місті Нововолинську та опрацьовуються.

"Звертаємо Вашу увагу, що за рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на погашення заборгованості із зарплати будуть проведені виплати, що належать до фонду оплати праці (відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713), крім заробітної плати ВП «База відпочинку «Шахтар», оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, сум вихідної допомоги, інших виплат, джерелом погашення яких є кошти від реалізації вугільної продукції", - йдеться у дописі на сторінці підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, гроші, зарплата, Волиньвугілля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На виплату зарплатного боргу волинським шахтарям виділили майже 14 мільйонів
Сьогодні, 05:27
За вакцинацію українцям обіцяють безкоштовні квитки на концерт
Сьогодні, 04:23
У громаді на Волині буревій позривав дахи та знищив ліс. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
Волинський «Атлетік» переміг харківську «Бенфіку» на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 02:16
Футболісти та тренери «Волині» вдруге вакцинувалися від коронавірусу
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ
01 червень, 10:47
Які вакансії і яку зарплату пропонують водіям на Волині. ПЕРЕЛІК Які вакансії і яку зарплату пропонують водіям на Волині. ПЕРЕЛІК
23 лютий, 13:10
Скільки в середньому заробляли волиняни у 2020-му та хто отримував найбільше Скільки в середньому заробляли волиняни у 2020-му та хто отримував найбільше
08 лютий, 13:50
Кому на Волині пропонують роботу із зарплатнею від 15 до 30 тисяч гривень. ТОП-вакансій Кому на Волині пропонують роботу із зарплатнею від 15 до 30 тисяч гривень. ТОП-вакансій
05 січень, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На виплату зарплатного боргу волинським шахтарям виділили майже 14 мільйонів
Сьогодні, 05:27
 0
За вакцинацію українцям обіцяють безкоштовні квитки на концерт
Сьогодні, 04:23
 0
У громаді на Волині буревій позривав дахи та знищив ліс. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
 0
Волинський «Атлетік» переміг харківську «Бенфіку» на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 02:16
 0
Футболісти та тренери «Волині» вдруге вакцинувалися від коронавірусу
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8