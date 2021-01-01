Волинський «Атлетік» переміг харківську «Бенфіку» на всеукраїнському турнірі

Футбольна команда «Атлетік» з селища Цумань бере участь у всеукраїнському турнірі «SKADOVSK FOOTBALL NIKA CUP 2021».Про це повідомив батько двох гравців ФК «Атлетік»Перші матчі турніру розпочалися у понеділок, 16 серпня, о 9 годині. Команд з Волині розпочинала виступи на турнірі матчем проти клубу «Бенфіка» з Харкова.Юні футболісти з Цумані здобули впевнену перемогу з рахунком 1:3. Хет-триком візначився Дмитро Кулакевич. Четвертий гол бомбардира не зарахували через положення поза грою. Також у воротах суперника «розписався» Олександр Кулакевич, який забив з кутового, але суддя з незрозумілих причин теж не зарахував взяття воріт.