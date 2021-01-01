Скільки заробляє крамниця для засуджених у волинській виправній колонії. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)» діє крамниця для засуджених. У 2021 році в магазині продали товарів на понад 700 тисяч гривень.
Про це йдеться на сторінці Маневицької виправної колонії №42 у фейсбуці.
Адміністрація державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» вживає заходи щодо покращення функціонування крамниці для засуджених в частині збільшення асортименту продукції, різноманіття товарних груп та здійснюється контроль за тим, щоб ціни не перевищували середнього показника по регіону.
У липні місяці крамниця принесла дохід у 118 тис. грн., а з початку 2021 року засуджені здійснили закупівлю продуктів харчування та предметів першої потреби на суму 726 тис. грн.
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Про це йдеться на сторінці Маневицької виправної колонії №42 у фейсбуці.
Адміністрація державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» вживає заходи щодо покращення функціонування крамниці для засуджених в частині збільшення асортименту продукції, різноманіття товарних груп та здійснюється контроль за тим, щоб ціни не перевищували середнього показника по регіону.
У липні місяці крамниця принесла дохід у 118 тис. грн., а з початку 2021 року засуджені здійснили закупівлю продуктів харчування та предметів першої потреби на суму 726 тис. грн.
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