Скільки заробляє крамниця для засуджених у волинській виправній колонії. ФОТО

У державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)» діє крамниця для засуджених. У 2021 році в магазині продали товарів на понад 700 тисяч гривень.Про це йдеться на сторінці Маневицької виправної колонії №42 у фейсбуці.Адміністрація державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» вживає заходи щодо покращення функціонування крамниці для засуджених в частині збільшення асортименту продукції, різноманіття товарних груп та здійснюється контроль за тим, щоб ціни не перевищували середнього показника по регіону.У липні місяці крамниця принесла дохід у 118 тис. грн., а з початку 2021 року засуджені здійснили закупівлю продуктів харчування та предметів першої потреби на суму 726 тис. грн.