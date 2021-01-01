Шахраї видурили у волинянина 5 тисяч гривень
16 серпень, 22:59
На Горохівщині шахраї видурили у довірливого чоловіка 5 тисяч гривень.
Інцидент трапився із жителем села Вільхівка нині Луцького, а раніше Горохівського району, - пише "Волинь-нова".
39-річний чоловік вирішив зробити покупку за оголошенням, яке знайшов у фейсбуці. Із продавцем зв’язався по телефону. Він запевнив, що товар відправить одразу, як покупець перекаже йому на картку 5000 гривень.
Втім, після оплати зловмисник перестав виходити на зв'язок. Подробиці інциденту встановлюються. Поліцейські просять громадян бути обачнішими.
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Інцидент трапився із жителем села Вільхівка нині Луцького, а раніше Горохівського району, - пише "Волинь-нова".
39-річний чоловік вирішив зробити покупку за оголошенням, яке знайшов у фейсбуці. Із продавцем зв’язався по телефону. Він запевнив, що товар відправить одразу, як покупець перекаже йому на картку 5000 гривень.
Втім, після оплати зловмисник перестав виходити на зв'язок. Подробиці інциденту встановлюються. Поліцейські просять громадян бути обачнішими.
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