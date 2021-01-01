Шахраї видурили у волинянина 5 тисяч гривень





Інцидент трапився із жителем села Вільхівка нині Луцького, а раніше Горохівського району, - пише



39-річний чоловік вирішив зробити покупку за оголошенням, яке знайшов у фейсбуці. Із продавцем зв’язався по телефону. Він запевнив, що товар відправить одразу, як покупець перекаже йому на картку 5000 гривень.



Втім, після оплати зловмисник перестав виходити на зв'язок. Подробиці інциденту встановлюються. Поліцейські просять громадян бути обачнішими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Горохівщині шахраї видурили у довірливого чоловіка 5 тисяч гривень.Інцидент трапився із жителем села Вільхівка нині Луцького, а раніше Горохівського району, - пише "Волинь-нова" 39-річний чоловік вирішив зробити покупку за оголошенням, яке знайшов у фейсбуці. Із продавцем зв’язався по телефону. Він запевнив, що товар відправить одразу, як покупець перекаже йому на картку 5000 гривень.Втім, після оплати зловмисник перестав виходити на зв'язок. Подробиці інциденту встановлюються. Поліцейські просять громадян бути обачнішими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію