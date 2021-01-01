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Футболісти та тренери «Волині» вдруге вакцинувалися від коронавірусу

Футболісти та тренери «Волині» вдруге вакцинувалися від коронавірусу
Футболісти, тренери та працівники «Волинь» отримали другу дозу вакцини Pfizer.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Перші щеплення команда отримала ще наприкінці липня, а тепер – завершила вакцинацію її другим етапом. Серед вакцинованих – як футболісти, так і тренери основної команди та ДЮФШ «Волинь», а також працівники клубу.

У вівторок, 17 серпня «хрестоносці» вирушать до Вінниці, де у середу, 18 серпня, зіграють матч другого попереднього раунду Кубка України проти «Ниви».

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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