Футболісти та тренери «Волині» вдруге вакцинувалися від коронавірусу
Сьогодні, 01:13
Футболісти, тренери та працівники «Волинь» отримали другу дозу вакцини Pfizer.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Перші щеплення команда отримала ще наприкінці липня, а тепер – завершила вакцинацію її другим етапом. Серед вакцинованих – як футболісти, так і тренери основної команди та ДЮФШ «Волинь», а також працівники клубу.
У вівторок, 17 серпня «хрестоносці» вирушать до Вінниці, де у середу, 18 серпня, зіграють матч другого попереднього раунду Кубка України проти «Ниви».
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Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Перші щеплення команда отримала ще наприкінці липня, а тепер – завершила вакцинацію її другим етапом. Серед вакцинованих – як футболісти, так і тренери основної команди та ДЮФШ «Волинь», а також працівники клубу.
У вівторок, 17 серпня «хрестоносці» вирушать до Вінниці, де у середу, 18 серпня, зіграють матч другого попереднього раунду Кубка України проти «Ниви».
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