Футболісти та тренери «Волині» вдруге вакцинувалися від коронавірусу





Про це йдеться на офіційному сайті клубу.



Перші щеплення команда отримала ще наприкінці липня, а тепер – завершила вакцинацію її другим етапом. Серед вакцинованих – як футболісти, так і тренери основної команди та ДЮФШ «Волинь», а також працівники клубу.



У вівторок, 17 серпня «хрестоносці» вирушать до Вінниці, де у середу, 18 серпня, зіграють матч другого попереднього раунду Кубка України проти «Ниви».

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