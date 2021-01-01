Лучани стали переможцями суперфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3

Команда «Промбудсфера» баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет» перемогла всіх опонентів у суперфіналі Чемпіонату України з баскетболу 3х3.Про це йдеться на сайті БК "Старий Луцьк".У Києві завершився фінальний етап літнього чемпіонату України з баскетболу 3х3. Змагання пройшли на Артзаводі Платформа під час фестивалю «Білі Ночі».У чоловічому турнірі за нагороди боролися 12 команд, яких поділили на 4 групи. Наша команда дуже впевнено пройшла груповий етап. У чвертьфіналі волиняни здолали команду Stіffler, а у півфіналі – потужних опонентів з Житомира.У вирішальному матчі «Промбудсфера» впевнено перемогла команду «На чілі» (17:11) і завоювала золоті медалі Чемпіонату. Наша команда у такому складі: Едуард Федчук, Володимир Коцько, Дмитро Швагринський та Сергій Юрченко.