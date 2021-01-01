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Лучани стали переможцями суперфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3

Лучани стали переможцями суперфіналу Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Команда «Промбудсфера» баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет» перемогла всіх опонентів у суперфіналі Чемпіонату України з баскетболу 3х3.

Про це йдеться на сайті БК "Старий Луцьк".

У Києві завершився фінальний етап літнього чемпіонату України з баскетболу 3х3. Змагання пройшли на Артзаводі Платформа під час фестивалю «Білі Ночі».

У чоловічому турнірі за нагороди боролися 12 команд, яких поділили на 4 групи. Наша команда дуже впевнено пройшла груповий етап. У чвертьфіналі волиняни здолали команду Stіffler, а у півфіналі – потужних опонентів з Житомира.

У вирішальному матчі «Промбудсфера» впевнено перемогла команду «На чілі» (17:11) і завоювала золоті медалі Чемпіонату. Наша команда у такому складі: Едуард Федчук, Володимир Коцько, Дмитро Швагринський та Сергій Юрченко.

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Теги: Луцьк, Промбудсфера
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