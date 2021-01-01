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В Україні з'явилася нова держнагорода

В Україні з'явилася нова держнагорода
Президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку Національна легенда України, якою нагороджуватимуть раз на рік.

Відзнакою Національна легенда України нагороджуватимуть із нагоди Дня Незалежності осіб, які зробили внесок у становлення, розвиток і зміцнення країни, - пише "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Офісу президента.

Відзначається, що глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки і малюнок зразка бланка диплома до неї.

Державну нагороду Національна легенда України можуть отримати громадяни України й іноземці або особи без громадянства.

Вони можуть удостоїтися цієї нагороди за:

особисті заслуги у становленні незалежної України;
особисті заслуги в зміцненні її державності, захисті вітчизни і служінні українському народу;
вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну і громадську діяльність.

Відзнака буде золотою та матиме вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої вкрито синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака княжої держави Володимира Великого.

Нагороду носитимуть на грудях зліва і за наявності в нагородженого інших державних відзнак будуть розміщувати нижче, ніж знаки нагород на колодках (стрічках), і після зірок орденів.

Нагороджувати відзнакою Національна легенда України президент України буде своїм указом щороку з нагоди Дня Незалежності.

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Теги: Україна
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