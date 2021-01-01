В Україні з'явилася нова держнагорода
16 серпень, 23:34
Президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку Національна легенда України, якою нагороджуватимуть раз на рік.
Відзнакою Національна легенда України нагороджуватимуть із нагоди Дня Незалежності осіб, які зробили внесок у становлення, розвиток і зміцнення країни, - пише "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Офісу президента.
Відзначається, що глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки і малюнок зразка бланка диплома до неї.
Державну нагороду Національна легенда України можуть отримати громадяни України й іноземці або особи без громадянства.
Вони можуть удостоїтися цієї нагороди за:
особисті заслуги у становленні незалежної України;
особисті заслуги в зміцненні її державності, захисті вітчизни і служінні українському народу;
вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну і громадську діяльність.
Відзнака буде золотою та матиме вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої вкрито синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака княжої держави Володимира Великого.
Нагороду носитимуть на грудях зліва і за наявності в нагородженого інших державних відзнак будуть розміщувати нижче, ніж знаки нагород на колодках (стрічках), і після зірок орденів.
Нагороджувати відзнакою Національна легенда України президент України буде своїм указом щороку з нагоди Дня Незалежності.
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Відзнакою Національна легенда України нагороджуватимуть із нагоди Дня Незалежності осіб, які зробили внесок у становлення, розвиток і зміцнення країни, - пише "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Офісу президента.
Відзначається, що глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки і малюнок зразка бланка диплома до неї.
Державну нагороду Національна легенда України можуть отримати громадяни України й іноземці або особи без громадянства.
Вони можуть удостоїтися цієї нагороди за:
особисті заслуги у становленні незалежної України;
особисті заслуги в зміцненні її державності, захисті вітчизни і служінні українському народу;
вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну і громадську діяльність.
Відзнака буде золотою та матиме вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої вкрито синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака княжої держави Володимира Великого.
Нагороду носитимуть на грудях зліва і за наявності в нагородженого інших державних відзнак будуть розміщувати нижче, ніж знаки нагород на колодках (стрічках), і після зірок орденів.
Нагороджувати відзнакою Національна легенда України президент України буде своїм указом щороку з нагоди Дня Незалежності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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