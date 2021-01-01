За вакцинацію українцям обіцяють безкоштовні квитки на концерт





Починаючи із середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення. Про це повідомляв голова МОЗ Віктор Ляшко, - пише

За вакцинацію від коронавірусу українці отримають безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському.



"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації і пунктах щеплення, з середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК", - сказав Ляшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я анонсували акцію для громадян, які будуть вакцинуватимуться від коронавірусу цього тижня.Починаючи із середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення. Про це повідомляв голова МОЗ Віктор Ляшко, - пише "Газета ua".

За вакцинацію від коронавірусу українці отримають безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському."Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації і пунктах щеплення, з середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК", - сказав Ляшко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію