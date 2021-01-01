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За вакцинацію українцям обіцяють безкоштовні квитки на концерт

За вакцинацію українцям обіцяють безкоштовні квитки на концерт
У Міністерстві охорони здоров'я анонсували акцію для громадян, які будуть вакцинуватимуться від коронавірусу цього тижня.

Починаючи із середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення. Про це повідомляв голова МОЗ Віктор Ляшко, - пише "Газета ua".

За вакцинацію від коронавірусу українці отримають безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському.

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації і пунктах щеплення, з середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК", - сказав Ляшко.

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Теги: МОЗ, вакцинація, акція
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