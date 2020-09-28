У громаді на Волині буревій позривав дахи та знищив ліс. ВІДЕО





Як розповів Олександр Палінкевич, негода на території селища завдала збитків на 12 тисяч гривень. Гроші на ліквідацію наслідків буревію виділили з резервного фонду.



Школа і приватні обійстя

"У Старосіллі – школа-гімназія і Будинок культури. У шкільній котельні, зірвало повністю покрівлю зі всіма дерев’яними конструкціями. У Будинку культури зірвало 10 шиферин, а по школі 40 шиферин", – розповідає селищний голова.



На комунальних об'єктах дахи вже полагодили. На деяких приватних обійстях роботи ще тривають.



Зруйнований ліс і зірвані дахи: у громаді на Волині досі ліквідовують наслідки буревіюСуспільне Волинь

Зі слів Олександра Палінкевича, ніхто з місцевих жителів за компенсацією збитків від негоди не звертався, люди самотужки лагодять будинки.



Зруйнований ліс

У Тельчівському лісництві ще рахують збитки від негоди, – розповів головний лісничий Руслан Люшук. Буревій повалив сосни на площі понад 20 гектарів. Деякі дерева вирвані з корінням.



Лісничий говорить, якби не негода, ці дерева не рубали б ще 20 років. Зараз проводять вимушені суцільні та вибіркові санітарні рубки повалених дерев.



"В основному хвойні насадження постраждали, віком 60 років. Лісу тут вже не лишилося", – каже Руслан Люшук. З його слів, на місці зруйнованого, лісівники висадять нову хвою. Планують це зробити весною.



Мільйонні збитки фермерів

Буревій майже повністю зруйнував дах в одному з агропідприємств громади. Як розповів керівник одного з відділень підприємства Віталій Демчук, буревій завдав збитків на майже 3 мільйони гривень.



Роботи з відновлення покрівлі у корівниках ще тривають. "Третій тиждень, як йдуть ремонтні роботи. Вже одна сторона накрита, друга надіємось до кінця тижня буде накрита. І перейдемо на третє зруйновае приміщення", – каже Віталій Демчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Колківській тергромаді досі долають наслідки буревію, який пройшов цією територією наприкінці липня. Місцеві жителі латають будинки, одне з агропідприємств повністю відновлює дах, а в Тельчівському лісництві працівники проводять вимушені рубки дерев, які викорчував з корінням вітер.Як розповів Суспільному голова громади, негода на території селища завдала збитків на 12 тисяч гривень. Гроші на ліквідацію наслідків буревію виділили з резервного фонду."У Старосіллі – школа-гімназія і Будинок культури. У шкільній котельні, зірвало повністю покрівлю зі всіма дерев’яними конструкціями. У Будинку культури зірвало 10 шиферин, а по школі 40 шиферин", – розповідає селищний голова.На комунальних об'єктах дахи вже полагодили. На деяких приватних обійстях роботи ще тривають.Зруйнований ліс і зірвані дахи: у громаді на Волині досі ліквідовують наслідки буревіюСуспільне ВолиньЗі слів Олександра Палінкевича, ніхто з місцевих жителів за компенсацією збитків від негоди не звертався, люди самотужки лагодять будинки.У Тельчівському лісництві ще рахують збитки від негоди, – розповів головний лісничий Руслан Люшук. Буревій повалив сосни на площі понад 20 гектарів. Деякі дерева вирвані з корінням.Лісничий говорить, якби не негода, ці дерева не рубали б ще 20 років. Зараз проводять вимушені суцільні та вибіркові санітарні рубки повалених дерев."В основному хвойні насадження постраждали, віком 60 років. Лісу тут вже не лишилося", – каже Руслан Люшук. З його слів, на місці зруйнованого, лісівники висадять нову хвою. Планують це зробити весною.Буревій майже повністю зруйнував дах в одному з агропідприємств громади. Як розповів керівник одного з відділень підприємства Віталій Демчук, буревій завдав збитків на майже 3 мільйони гривень.Роботи з відновлення покрівлі у корівниках ще тривають. "Третій тиждень, як йдуть ремонтні роботи. Вже одна сторона накрита, друга надіємось до кінця тижня буде накрита. І перейдемо на третє зруйновае приміщення", – каже Віталій Демчук.

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