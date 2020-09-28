У громаді на Волині буревій позривав дахи та знищив ліс. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
У Колківській тергромаді досі долають наслідки буревію, який пройшов цією територією наприкінці липня. Місцеві жителі латають будинки, одне з агропідприємств повністю відновлює дах, а в Тельчівському лісництві працівники проводять вимушені рубки дерев, які викорчував з корінням вітер.
Як розповів Суспільному голова громади Олександр Палінкевич, негода на території селища завдала збитків на 12 тисяч гривень. Гроші на ліквідацію наслідків буревію виділили з резервного фонду.
Школа і приватні обійстя
"У Старосіллі – школа-гімназія і Будинок культури. У шкільній котельні, зірвало повністю покрівлю зі всіма дерев’яними конструкціями. У Будинку культури зірвало 10 шиферин, а по школі 40 шиферин", – розповідає селищний голова.
На комунальних об'єктах дахи вже полагодили. На деяких приватних обійстях роботи ще тривають.
Зруйнований ліс і зірвані дахи: у громаді на Волині досі ліквідовують наслідки буревіюСуспільне Волинь
Зі слів Олександра Палінкевича, ніхто з місцевих жителів за компенсацією збитків від негоди не звертався, люди самотужки лагодять будинки.
Зруйнований ліс
У Тельчівському лісництві ще рахують збитки від негоди, – розповів головний лісничий Руслан Люшук. Буревій повалив сосни на площі понад 20 гектарів. Деякі дерева вирвані з корінням.
Лісничий говорить, якби не негода, ці дерева не рубали б ще 20 років. Зараз проводять вимушені суцільні та вибіркові санітарні рубки повалених дерев.
"В основному хвойні насадження постраждали, віком 60 років. Лісу тут вже не лишилося", – каже Руслан Люшук. З його слів, на місці зруйнованого, лісівники висадять нову хвою. Планують це зробити весною.
Мільйонні збитки фермерів
Буревій майже повністю зруйнував дах в одному з агропідприємств громади. Як розповів керівник одного з відділень підприємства Віталій Демчук, буревій завдав збитків на майже 3 мільйони гривень.
Роботи з відновлення покрівлі у корівниках ще тривають. "Третій тиждень, як йдуть ремонтні роботи. Вже одна сторона накрита, друга надіємось до кінця тижня буде накрита. І перейдемо на третє зруйновае приміщення", – каже Віталій Демчук.
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Як розповів Суспільному голова громади Олександр Палінкевич, негода на території селища завдала збитків на 12 тисяч гривень. Гроші на ліквідацію наслідків буревію виділили з резервного фонду.
Школа і приватні обійстя
"У Старосіллі – школа-гімназія і Будинок культури. У шкільній котельні, зірвало повністю покрівлю зі всіма дерев’яними конструкціями. У Будинку культури зірвало 10 шиферин, а по школі 40 шиферин", – розповідає селищний голова.
На комунальних об'єктах дахи вже полагодили. На деяких приватних обійстях роботи ще тривають.
Зруйнований ліс і зірвані дахи: у громаді на Волині досі ліквідовують наслідки буревіюСуспільне Волинь
Зі слів Олександра Палінкевича, ніхто з місцевих жителів за компенсацією збитків від негоди не звертався, люди самотужки лагодять будинки.
Зруйнований ліс
У Тельчівському лісництві ще рахують збитки від негоди, – розповів головний лісничий Руслан Люшук. Буревій повалив сосни на площі понад 20 гектарів. Деякі дерева вирвані з корінням.
Лісничий говорить, якби не негода, ці дерева не рубали б ще 20 років. Зараз проводять вимушені суцільні та вибіркові санітарні рубки повалених дерев.
"В основному хвойні насадження постраждали, віком 60 років. Лісу тут вже не лишилося", – каже Руслан Люшук. З його слів, на місці зруйнованого, лісівники висадять нову хвою. Планують це зробити весною.
Мільйонні збитки фермерів
Буревій майже повністю зруйнував дах в одному з агропідприємств громади. Як розповів керівник одного з відділень підприємства Віталій Демчук, буревій завдав збитків на майже 3 мільйони гривень.
Роботи з відновлення покрівлі у корівниках ще тривають. "Третій тиждень, як йдуть ремонтні роботи. Вже одна сторона накрита, друга надіємось до кінця тижня буде накрита. І перейдемо на третє зруйновае приміщення", – каже Віталій Демчук.
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