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Ремонт на проспекті Волі: що роблять зараз і що робитимуть невдовзі. ВІДЕО

Ремонт на проспекті Волі: що роблять зараз і що робитимуть невдовзі. ВІДЕО
Два з половиною місяці триває капремонт головної транспортної вулиці Луцька. Неподалік четвертої школи облаштовують місце під паркову, велозону і тротуар.

До початку навчального року мають зробити підхід до будівлі, – розповів Суспільному начальник Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.

Станом на 16 серпня роблять фрезування другої частини проспекту Волі, робітники знімають верхній шар старого покриття і готують до асфальтування, — каже Микола Осіюк.

На ділянці від гімназії в бік Київського майдану готують основу під асфальт, — розповів робітник Сергій. Каже: основу під вкладання бруківки нині формують біля школи.

У районі 4 школи на проїжджій частині облаштують тверде покриття і підсилять пішохідні переходи, щоб дітям було зручно доходити і навчатися, — розповідає начальник Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.

У напрямку Київського майдану майстри знімають старий асфальт, щоб підготувати основу під нове покриття.

Микола Осіюк каже: загальна вартість робіт – реконструкції проспекту Волі – орієнтовно 100 мільйонів гривень. Завершити усе планують до кінця 2022-го року.


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Теги: Волинь, Луцьк, ремонт
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