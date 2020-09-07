Ремонт на проспекті Волі: що роблять зараз і що робитимуть невдовзі. ВІДЕО

Два з половиною місяці триває капремонт головної транспортної вулиці Луцька. Неподалік четвертої школи облаштовують місце під паркову, велозону і тротуар.До початку навчального року мають зробити підхід до будівлі, – розповів Суспільному начальник Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.Станом на 16 серпня роблять фрезування другої частини проспекту Волі, робітники знімають верхній шар старого покриття і готують до асфальтування, — каже Микола Осіюк.На ділянці від гімназії в бік Київського майдану готують основу під асфальт, — розповів робітник Сергій. Каже: основу під вкладання бруківки нині формують біля школи.У районі 4 школи на проїжджій частині облаштують тверде покриття і підсилять пішохідні переходи, щоб дітям було зручно доходити і навчатися, — розповідає начальник Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.У напрямку Київського майдану майстри знімають старий асфальт, щоб підготувати основу під нове покриття.Микола Осіюк каже: загальна вартість робіт – реконструкції проспекту Волі – орієнтовно 100 мільйонів гривень. Завершити усе планують до кінця 2022-го року.