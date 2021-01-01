Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 379 осіб;

◾️ летальних випадків – 27;

◾️ одужало – 433 особи.



Протестовано:



◾️ методом ПЛР – 21 347 осіб,

◾️ методом ІФА – 7 655 осіб,

◾️ експрес-тестами – 18 427 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 267 219 осіб;

◾️ одужало – 2 197 508 осіб;

◾️ летальних випадків – 53 296;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 699 182.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 127 випадків;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 49 випадків;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 74 випадки;

Івано-Франківська область – 24 випадки;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 68 випадків;

Львівська область – 49 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 86 випадків;

Херсонська область – 12 випадків;

Хмельницька область – 43 випадки;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 41 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 16 серпня 2021 року в Україні зафіксували 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 81, серед медпрацівників – 10).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 379 осіб;◾️ летальних випадків – 27;◾️ одужало – 433 особи.Протестовано:◾️ методом ПЛР – 21 347 осіб,◾️ методом ІФА – 7 655 осіб,◾️ експрес-тестами – 18 427 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 267 219 осіб;◾️ одужало – 2 197 508 осіб;◾️ летальних випадків – 53 296;◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 699 182.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 127 випадків;Вінницька область – 7 випадків;Волинська область – 6 випадків;Дніпропетровська область – 49 випадків;Донецька область – 16 випадків;Житомирська область – 12 випадків;Закарпатська область – 22 випадки;Запорізька область – 74 випадки;Івано-Франківська область – 24 випадки;Київська область – 48 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 68 випадків;Львівська область – 49 випадків;Миколаївська область – 16 випадків;Одеська область – 111 випадків;Полтавська область – 10 випадків;Рівненська область – 21 випадок;Сумська область – 28 випадків;Тернопільська область – 6 випадків;Харківська область – 86 випадків;Херсонська область – 12 випадків;Хмельницька область – 43 випадки;Черкаська область – 13 випадків;Чернівецька область – 41 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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