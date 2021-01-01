Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:55
За добу 16 серпня 2021 року в Україні зафіксували 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 81, серед медпрацівників – 10).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 379 осіб;
◾️ летальних випадків – 27;
◾️ одужало – 433 особи.
Протестовано:
◾️ методом ПЛР – 21 347 осіб,
◾️ методом ІФА – 7 655 осіб,
◾️ експрес-тестами – 18 427 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 267 219 осіб;
◾️ одужало – 2 197 508 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 296;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 699 182.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 127 випадків;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 49 випадків;
Донецька область – 16 випадків;
Житомирська область – 12 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 74 випадки;
Івано-Франківська область – 24 випадки;
Київська область – 48 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 68 випадків;
Львівська область – 49 випадків;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 111 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 21 випадок;
Сумська область – 28 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 86 випадків;
Херсонська область – 12 випадків;
Хмельницька область – 43 випадки;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 379 осіб;
◾️ летальних випадків – 27;
◾️ одужало – 433 особи.
Протестовано:
◾️ методом ПЛР – 21 347 осіб,
◾️ методом ІФА – 7 655 осіб,
◾️ експрес-тестами – 18 427 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 267 219 осіб;
◾️ одужало – 2 197 508 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 296;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 699 182.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 127 випадків;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 49 випадків;
Донецька область – 16 випадків;
Житомирська область – 12 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 74 випадки;
Івано-Франківська область – 24 випадки;
Київська область – 48 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 68 випадків;
Львівська область – 49 випадків;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 111 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 21 випадок;
Сумська область – 28 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 86 випадків;
Херсонська область – 12 випадків;
Хмельницька область – 43 випадки;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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