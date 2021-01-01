Курс валют у Луцьку на 17 серпня
Сьогодні, 09:17
Курс долара у Луцьку станом на 17 серпня 2021 року такий: купівля – 26.613, а продаж – 26.849.
Євро при купівлі становить – 31.239, продажу – 31.669.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.510, продаж – 7.071.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 31.239, продажу – 31.669.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.510, продаж – 7.071.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку на 17 серпня
Сьогодні, 09:17
У «Супернові» обмінюють квартири на більші. АКЦІЯ*
Сьогодні, 09:00