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Курс валют у Луцьку на 17 серпня

Курс валют у Луцьку на 17 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 17 серпня 2021 року такий: купівля – 26.613, а продаж – 26.849.

Євро при купівлі становить – 31.239, продажу – 31.669.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.510, продаж – 7.071.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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