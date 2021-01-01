Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу





Про це



За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 0,

- Летальних випадків (осіб) – 0.



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 344,

- методом ІФА (осіб) – 221,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 379.



Нові випаки недуги виявили у:



Луцький район – 4 хворих:



- Луцька ТГ – 3,

- Ківерцівська ТГ – 1.



Ковельський район – 2 хворих:



- Ковельська ТГ – 1,

- Люблинецька ТГ – 1.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 403 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 637),

- одужали (осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),

- випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).



Здійснили тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 268 040,

- методом ІФА (осіб) – 181 114.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Також за добу:- Одужали (осіб) – 0,- Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 344,- методом ІФА (осіб) – 221,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 379.Нові випаки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 3,- Ківерцівська ТГ – 1.- Ковельська ТГ – 1,- Люблинецька ТГ – 1.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 403 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 637),- одужали (осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),- випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).Здійснили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 268 040,- методом ІФА (осіб) – 181 114.

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