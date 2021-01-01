Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 09:29
За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 0,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 344,
- методом ІФА (осіб) – 221,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 379.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 4 хворих:
- Луцька ТГ – 3,
- Ківерцівська ТГ – 1.
Ковельський район – 2 хворих:
- Ковельська ТГ – 1,
- Люблинецька ТГ – 1.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 403 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 637),
- одужали (осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),
- випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 268 040,
- методом ІФА (осіб) – 181 114.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 0,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 344,
- методом ІФА (осіб) – 221,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 379.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 4 хворих:
- Луцька ТГ – 3,
- Ківерцівська ТГ – 1.
Ковельський район – 2 хворих:
- Ковельська ТГ – 1,
- Люблинецька ТГ – 1.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 403 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 637),
- одужали (осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),
- випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 268 040,
- методом ІФА (осіб) – 181 114.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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