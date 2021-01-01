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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 0,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 344,
- методом ІФА (осіб) – 221,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 379.

Нові випаки недуги виявили у:

Луцький район – 4 хворих:

- Луцька ТГ – 3,
- Ківерцівська ТГ – 1.

Ковельський район – 2 хворих:

- Ковельська ТГ – 1,
- Люблинецька ТГ – 1.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 403 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 637),
- одужали (осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),
- випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).

Здійснили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 268 040,
- методом ІФА (осіб) – 181 114.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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