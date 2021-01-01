Російські найманці вбили на Сході українського військового





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Біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.



Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської-Федерації застосували міномети 120-го калібру.



"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає.



Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні ООС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один військовий загинув.Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні щодо ситуації на Сході.Біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської-Федерації застосували міномети 120-го калібру."На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає.Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні ООС.

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