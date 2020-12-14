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Збирався одружитися: у Польщі від важких опіків помер молодий українець

Збирався одружитися: у Польщі від важких опіків помер молодий українець
У Польщі в лікарні від важких опіків помер українець Ігор Турецький. 23-річний хлопець зі Львівщини кілька років провів у сусідній країні на заробітках, а найближчим часом планував зіграти весілля зі своєю дівчиною.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Намагався загасити пожежу


Ігор проживав у польському місті Катовіце. У його будинку сталася пожежа, хлопець намагався загасити вогонь. Але не зумів. Він помер від важких опіків уже на лікарняному ліжку.

Друзі та знайомі Ігоря через соціальні мережі збирали допомогу для сім'ї, щоб перевезти тіло хлопця додому для поховання. Його товариш Олег Мисак повідомив, що потрібну суму вже зібрали. Він подякував агентству з працевлаштування в Польщі, а також власнику компанії, де працював українець, за закриття всіх фінансових питань із перевезення тіла додому.

Закінчив навчання та поїхав до Польщі

На заробітках у Польщі Ігор провів кілька років. До цього він працював у відомому курортному готелі в Трускавці, а також у компанії з виробництва вікон і дверей.

"Ми з ним працювали зовсім небагато. Я запам'ятала його як веселого і доброго хлопця. Дуже ввічливий. Ми намагалися допомагати одне одному, і він був один із тих, хто ніколи не відмовляв", – говорить дівчина, з якою Ігор працював у готелі.

Його однокласниця згадує, що в школі Ігор був душею компанії: "Ми дружили, він був веселим, таким живчиком. Любив спорт, весь час з хлопцями вони ганяли у футбол. Після 9-го класу наші дороги розійшлися. Я знаю, що він останніми роками був на заробітках у Європі. Ця новина про його загибель усіх нас шокувала. Не хочеться вірити, це жахливо".

Після 9-го класу хлопець вступив до коледжу, навчався на розробника програмного забезпечення.

Знайомі Ігоря розповідають, що його виховувала мама. Сам хлопець був дуже чуйним, добрим і весь час намагався допомагати родині.

"Скільки пам'ятаю його вже після школи, він весь час чимось займався. І в останні роки весь час був на заробітках. Ми ще говорили, що мама виростила хорошого сина. А тут таке горе", – каже одна з мешканок Дрогобича, яка знає сім'ю.

"Ти будеш нашим ангелом"

Хлопець збирався одружитися, його обраниця – Діана, українка зі Львівської області, яка також живе в Польщі. У себе в Instagram дівчина написала: "Ти будеш нашим ангелом, будеш оберігати нас зверху. Такої світлої і доброї людини я не зустрічала ніколи. Мій Ігоре, спасибі, що ти залишив частинку себе для нас. Я цю частинку грітиму й зберігатиму під серцем", – написала вона.

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Теги: Польща, смерть, пожежа, українець
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