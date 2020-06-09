Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу

Павло Боярчук потребує фінансової допомоги. Хлопчику поставили діагноз - остеосаркома правої гомілкової кістки з метастазами у легенях. Він вже півроку лікується у Національному інституті раку, але попереду на нього чекає дві дороговартістні операції.



Про це Тетяна Боярчук.



Розповідає, що про хворобу дізналися несподівано, адже лікарі ставили то забій ноги, то перелом: накладали гіпс, але біль не минав. Виявилося, що це рак. Хотіли лікувати хлопчика у Білорусі, але сума на лікування занадто велика для сім’ї Боярчуків, і зібрати суму так і не вдалося. Відтак, хлопця лікують у Києві у Національному інституті раку.



Павло вже пройшов 6 курсів хіміотерапії. Попереду чекає перша операція, під час якої заберуть пухлину і пошкоджену кістку, зафіксують ногу металевою конструкцією та видалять метастази у легенях. Ця операція обійдеться орієнтовно у 30 тисяч гривень.



Натомість, найбільш дороговартістною буде друга – лише один протез, який встановлять хлопчику, вартуватиме щонайменше 12 тисяч доларів.



Сім’я просить про фінансову допомогу небайдужих, адже між операціями Павло мусить пройти ще кілька хіміотерапій.



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Тетяна Боярчук (мама)







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