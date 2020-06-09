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Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу

Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу
13-річний лучанин, син учасника АТО Павло Боярчук потребує фінансової допомоги. Хлопчику поставили діагноз - остеосаркома правої гомілкової кістки з метастазами у легенях. Він вже півроку лікується у Національному інституті раку, але попереду на нього чекає дві дороговартістні операції.

Про це «Першому» розповіла матір хлопчика Тетяна Боярчук.

Розповідає, що про хворобу дізналися несподівано, адже лікарі ставили то забій ноги, то перелом: накладали гіпс, але біль не минав. Виявилося, що це рак. Хотіли лікувати хлопчика у Білорусі, але сума на лікування занадто велика для сім’ї Боярчуків, і зібрати суму так і не вдалося. Відтак, хлопця лікують у Києві у Національному інституті раку.

Павло вже пройшов 6 курсів хіміотерапії. Попереду чекає перша операція, під час якої заберуть пухлину і пошкоджену кістку, зафіксують ногу металевою конструкцією та видалять метастази у легенях. Ця операція обійдеться орієнтовно у 30 тисяч гривень.

Натомість, найбільш дороговартістною буде друга – лише один протез, який встановлять хлопчику, вартуватиме щонайменше 12 тисяч доларів.

Сім’я просить про фінансову допомогу небайдужих, адже між операціями Павло мусить пройти ще кілька хіміотерапій.

Приватбанк 4149629311721591

МоноБанк 4441114411989690

Тетяна Боярчук (мама)

Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу
Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу


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Теги: лучанин, рак, допомога
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