Перебігала дорогу: у Луцьку авто збило жінку
Сьогодні, 10:31
У Луцьку на вулиці Львівській 33-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volvo 340, збив 33-річну пішохідку.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Автопригода трапилася ввечері 16 серпня.
Як повідомляє поліція, жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці. Постраждалу госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Автопригода трапилася ввечері 16 серпня.
Як повідомляє поліція, жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці. Постраждалу госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку сильний вітер повалив дерево на припарковане авто
Сьогодні, 10:57
Перебігала дорогу: у Луцьку авто збило жінку
Сьогодні, 10:31
Російські найманці вбили на Сході українського військового
Сьогодні, 09:35