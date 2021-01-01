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Перебігала дорогу: у Луцьку авто збило жінку

Перебігала дорогу: у Луцьку авто збило жінку
У Луцьку на вулиці Львівській 33-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volvo 340, збив 33-річну пішохідку.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Автопригода трапилася ввечері 16 серпня.

Як повідомляє поліція, жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці. Постраждалу госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, Луцьк, пішохідка
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