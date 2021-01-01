Перебігала дорогу: у Луцьку авто збило жінку





Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.



Автопригода трапилася ввечері 16 серпня.



Як повідомляє поліція, жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці. Постраждалу госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській 33-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volvo 340, збив 33-річну пішохідку.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Автопригода трапилася ввечері 16 серпня.Як повідомляє поліція, жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці. Постраждалу госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію