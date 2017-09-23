У Луцьку сильний вітер повалив дерево на припарковане авто





Про це розповів кореспондент Вадим Панафідін.



Негода у Луцьку вирувала вранці 17 серпня. О 8:00 годині ранку здійнявся сильний вітер. Тривало все 15 хвилин. На 40-му мікрорайоні дерево впало на автівку.



Власники автівки — Микола. Чоловік вийшов на 5 хвилин з машини, щоб завести дитину в садочок, коли повернувся, на автівку впало дерево. Каже, що вже дзвонив у страхову, йому там відповіли, що страховка покриває лише наслідки ДТП, а повалене дерево страховка не покриває. Порадили дзвонити у міську раду. Там каже чоловік, йому нічого не пояснили. Тепер Микола має з'ясувати, кому належало аварійне дерево та чи хтось компенсує йому завдані збитки.



На місце події чоловік викликав патрульну поліцію Волині. Інспектор сектору зв'язку та комунікацій Михайло Волянік розповів, що ніхто з людей при падінні дерева не травмувався. Нині поліція охороняє місце події, викликали відповідні служби, щоб звільнити автомобіль від поваленого дерева.



Зі слів начальниці відділу Ірини Варварук, звернення у службу ДСНС Волині про ліквідацію наслідків ранкової негоди до них не надходили.



Зі слів прес-секретарки ПрАТ "Волиньобленерго" Інни Ройко станом на десяту годину ранку 17 серпня до них звернення про пошкодження ліній електропередач не надходили.

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