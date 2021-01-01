Викрадене встиг продати: на Волині злодій «обчистив» котельну кафе
Сьогодні, 11:12
Вчора, близько 19 години, до поліцейського офіцера Мар’янівської територіальної громади звернувся приватний підприємець та повідомив про крадіжку із котельні кафе, що у селі Борочиче.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисник проник у приміщення шляхом пошкодження дерев'яних дверей та поцупив звідти близько 90 метрів електричного мідного проводу. Загальна сума збитків – близько 3 тисяч гривень.
Поліцейський офіцер та співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м. Горохів) оперативно з’ясували, що до крадіжки причетний 53-річний місцевий мешканець. Він вже встиг збути викрадене жителю Мар’янівки, провід поліцейські вилучили.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисник проник у приміщення шляхом пошкодження дерев'яних дверей та поцупив звідти близько 90 метрів електричного мідного проводу. Загальна сума збитків – близько 3 тисяч гривень.
Поліцейський офіцер та співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м. Горохів) оперативно з’ясували, що до крадіжки причетний 53-річний місцевий мешканець. Він вже встиг збути викрадене жителю Мар’янівки, провід поліцейські вилучили.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Викрадене встиг продати: на Волині злодій «обчистив» котельну кафе
Сьогодні, 11:12
У Луцьку сильний вітер повалив дерево на припарковане авто
Сьогодні, 10:57
Перебігала дорогу: у Луцьку авто збило жінку
Сьогодні, 10:31