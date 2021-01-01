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Викрадене встиг продати: на Волині злодій «обчистив» котельну кафе

Викрадене встиг продати: на Волині злодій «обчистив» котельну кафе
Вчора, близько 19 години, до поліцейського офіцера Мар’янівської територіальної громади звернувся приватний підприємець та повідомив про крадіжку із котельні кафе, що у селі Борочиче.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисник проник у приміщення шляхом пошкодження дерев'яних дверей та поцупив звідти близько 90 метрів електричного мідного проводу. Загальна сума збитків – близько 3 тисяч гривень.

Поліцейський офіцер та співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м. Горохів) оперативно з’ясували, що до крадіжки причетний 53-річний місцевий мешканець. Він вже встиг збути викрадене жителю Мар’янівки, провід поліцейські вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.


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Теги: крадіжка, кафе, поліція, Луцький район
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