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Острівці безпеки на дорогах можуть стати острівцями смерті, – Луцька райрада

Острівці безпеки на дорогах можуть стати острівцями смерті, – Луцька райрада
На дорозі М-19 на відрізку від Голоб до Ковеля дорожники встановили острівці безпеки, які замість того, щоб заспокоювати рух, навпаки, стають причиною аварій.

Про це розповів радник голови Луцької районної ради, депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко, повідомляють на сайті райради.

Як відомо, цю дорогу якраз ремонтують в рамках Програми Президента України «Велике будівництво».

Згідно з Національним стандартом України, острівці безпеки є засобами заспокоєння руху. Про них мають попереджати дорожні знаки, а самі острівці повинні освітлюватися належним чином та виготовлятися із матеріалів, які не піддаються корозії.

Проте вимог у встановлені острівців безпеки, на думку Юрія Ройка, дорожники не дотримуються, що призводить до аварійних ситуацій.

«Вже помітно на нещодавно встановлених острівках безпеки сліди ударів та зруйновану бруківку. Незрозуміло, хто спроектував ці острівки безпеки. Можливо і були благі наміри зробити рух безпечнішим як для пішоходів, так і водіїв, але ситуація, що склалася, свідчить про протилежне. Вже трапилося кілька аварій. Острівки безпеки постають серед дороги, вони не освітлені, знаків немає і взагалі вони побудовані всупереч логіці», - вважає Юрій Ройко.

Він має намір звернутися із депутатським запитом до голови Волинської ОДА та керівника Служби автомобільних доріг щодо доцільності встановлення острівків безпеки.

«Це велика президентська програма ремонту доріг і дуже прикро, що місцеві можновладці дискредитують цю ідею. Поки не трапилося серйозних ДТП та поки ще тривають ремонтні роботи треба внести зміни у проект ремонту відрізку дороги М-19», - розповів радник голови Луцької райради Юрій Ройко.

Острівці безпеки на дорогах можуть стати острівцями смерті, – Луцька райрада


Як зазначив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, який має 25 років водійського стажу, нещодавно встановлений острівець безпеки у селі Колодяжне, якщо їхати зі сторони Ковеля, – острівець підвищеного ризику небезпеки.

«Там настільки вузький проїзд, що взимку на цій частині дороги будуть масові аварії через ожеледицю та снігопади. Острівець безпеки стане острівцем смерті. Ситуація вимагає негайно втручання і контролю», - наголосив Олександр Омельчук.


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Теги: районна рада, Юрій Ройко, Олександр Омельчук
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