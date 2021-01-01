На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО
Сьогодні, 11:25
У Камінь-Каширській ОТГ сьогодні, 17 серпня, сталася пожежа.
Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники інформують, що загоряння сталося у с.Гута-Боровенська в цегляній господарській будівлі.
Причиною став електричний розряд блискавки.
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Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники інформують, що загоряння сталося у с.Гута-Боровенська в цегляній господарській будівлі.
Причиною став електричний розряд блискавки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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