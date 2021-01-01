На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО





Про це



Рятувальники інформують, що загоряння сталося у с.Гута-Боровенська в цегляній господарській будівлі.



Причиною став електричний розряд блискавки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширській ОТГ сьогодні, 17 серпня, сталася пожежа.Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.Рятувальники інформують, що загоряння сталося у с.Гута-Боровенська в цегляній господарській будівлі.Причиною став електричний розряд блискавки.

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