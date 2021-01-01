вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО

На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО
У Камінь-Каширській ОТГ сьогодні, 17 серпня, сталася пожежа.

Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники інформують, що загоряння сталося у с.Гута-Боровенська в цегляній господарській будівлі.

Причиною став електричний розряд блискавки.
На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО
На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, блискавка, Камінь-Каширська ОТГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку обдарованим школярам призначать стипендії міськради. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:55
Сезонні роботи: де волиняни можуть підзаробити влітку та які будуть пропозиції на осінь
Сьогодні, 11:40
На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Острівці безпеки на дорогах можуть стати острівцями смерті, – Луцька райрада
Сьогодні, 11:17
Викрадене встиг продати: на Волині злодій «обчистив» котельну кафе
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
На Волині через блискавку горіли житлові будинки На Волині через блискавку горіли житлові будинки
10 серпень, 12:22
На Волині блискавка влучила у будівлю На Волині блискавка влучила у будівлю
05 серпень, 11:20
Блискавки підпалили два будинки на Волині. ФОТО Блискавки підпалили два будинки на Волині. ФОТО
27 липень, 15:01
На Волині блискавка влучила у будівлю На Волині блискавка влучила у будівлю
26 травень, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни
Сьогодні, 12:19
 0
Про евакуацію з Афганістану просять 120 українців
Сьогодні, 12:15
 0
На АЗС на Волині влаштували стрілянину
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку – мітинг біля Генконсульства Польщі, журналістів просили долучитися «для кількості»
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку обдарованим школярам призначать стипендії міськради. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8