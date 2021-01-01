У Луцьку обдарованим школярам призначать стипендії міськради. ПЕРЕЛІК





Про це йшлося 17 серпня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише Інформаційне агентство



Як розповів депутат, директор департаменту освіти Віталій Бондар, на розгляд комісії винесено питання Про затвердження списку стипендіатів Луцької міської ради.



«12 травня ми збиралися на комісії в повному складі і визначилися з претендентами на іменні стипендії міської ради для обдарованих дітей. В нас є 22 претенденти», – сказав він.



Розмір щомісячної стипендії становить 300 гривень.



Департаменту освіти Луцької міської ради забезпечити щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяць



Передбачено, що стипендії Луцької міської ради отримають такі учні:



- Колядинська Анна Вікторівна – учениця 10-Б класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 – колегіум Луцької міської ради», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);



- Косенко Анастасія Сергіївна – учениця 10-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);



- Бартошук Вікторія Юріївна – учениця 10-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);



- Домбровська Анна Сергіївна – учениця 10-П класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради», стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);



- Майко Денис Ростиславович – учень 9-М класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);



- Степанов Володимир Петрович – учень 10-І класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради», стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);



- Сюта Ілля Володимирович – учень 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», вихованець КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича);



- Стефанишина Ольга Олегівна – учениця 5 класу КЗ «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);



- Романюк Дар’я Андріївна – стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом);



- Степанюк Яна Ігорівна – учениця 7-Б класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 – колегіум Луцької міської ради», стипендіат угалузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);



- Ланцева Катерина Володимирівна – учениця 9-П класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», стипендіат угалузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);



- Свистюла Максим Сергійович – учень 10-А класу, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);



- Лопоха Ольга Василівна – учениця 9-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», стипендіат угалузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);



- Антоник Марк Іванович – учень 5 класу Луцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №24 технологічний ліцей», вихованець КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 Луцької міської ради», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);



- Мазурак Софія Олександрівна – учениця 10-П класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);



- Махновець Богдан Олександрович – учень 8-Б класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Луцької міської ради», стипендіат угалузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);



- Півнюк Христина Вікторівна – учениця 10-А класу КЗ «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», стипендіат угалузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);



- Ярош Соломія Ярославівна – учениця 5-А класу КЗ ЗСО «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі театрального мистецтва (стипендія імені Наталії Ужвій);



- Лелик Олександра Ярославівна – учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);



- Герасимчук Христина Олегівна – учениця 9-В класу КЗ «Луцька гімназія №18 Луцької міської ради», стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);



- Вірун Юлія Олександрівна – учениця 10-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Михайла Драгоманова);



- Обідіна Ілона Максимівна – учениця 8-Д класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).



Комісія підтримала одноголосно проєкт рішення. Далі його розглянуть на засіданні сесії Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обдаровані учні луцьких шкіл отримуватимуть іменні стипендії Луцької міської ради.Про це йшлося 17 серпня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише Інформаційне агентство Волинські новини Як розповів депутат, директор департаменту освіти, на розгляд комісії винесено питання Про затвердження списку стипендіатів Луцької міської ради.«12 травня ми збиралися на комісії в повному складі і визначилися з претендентами на іменні стипендії міської ради для обдарованих дітей. В нас є 22 претенденти», – сказав він.Розмір щомісячної стипендії становить 300 гривень.Департаменту освіти Луцької міської ради забезпечити щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяцьПередбачено, що стипендії Луцької міської ради отримають такі учні:– учениця 10-Б класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 – колегіум Луцької міської ради», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);– учениця 10-Б класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);– учениця 10-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);– учениця 10-П класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради», стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);– учень 9-М класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);– учень 10-І класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради», стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);– учень 11-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», вихованець КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича);– учениця 5 класу КЗ «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);– стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом);– учениця 7-Б класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 – колегіум Луцької міської ради», стипендіат угалузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);– учениця 9-П класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», стипендіат угалузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);– учень 10-А класу, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);– учениця 9-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», стипендіат угалузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);– учень 5 класу Луцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №24 технологічний ліцей», вихованець КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 Луцької міської ради», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);– учениця 10-П класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);– учень 8-Б класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Луцької міської ради», стипендіат угалузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);– учениця 10-А класу КЗ «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», стипендіат угалузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);– учениця 5-А класу КЗ ЗСО «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі театрального мистецтва (стипендія імені Наталії Ужвій);– учениця 10-В класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», вихованка Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);– учениця 9-В класу КЗ «Луцька гімназія №18 Луцької міської ради», стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);– учениця 10-А класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Михайла Драгоманова);– учениця 8-Д класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).Комісія підтримала одноголосно проєкт рішення. Далі його розглянуть на засіданні сесії Луцької міської ради.

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