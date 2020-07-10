На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни

16 серпня поблизу села Дарницьке, що на території Устилузької сільської громади Володимир-Волинського району діти, які гралися біля колишньої вогневої позиції часів минулої війни, знайшли підозрілий предмет та повідомили про це батьків.Дорослі відразу ж зателефонували до служби порятунку «101», інформують у пресслужбі волинських рятувальників.На місце виклику приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області, які провівши розвідку, виявили 26 одиниць боєприпасів. Піротехніки ідентифікували їх як 25 артилерійських снарядів калібру 45 мм та одну 120-міліметрову мінометну міну.Ще один небезпечний «сюрприз» минулої війни знайшов громадянин поблизу озера у селі Дольськ Ковельського району. Свідомий чоловік відразу ж зателефонував до рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули на виклик, вилучили із землі одну протитанкову міну калібру 35 мм.Усі 27 боєприпасів часів Другої Світової війни вилучені та знешкоджені у встановленому порядку.