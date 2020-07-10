вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни

На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни
16 серпня поблизу села Дарницьке, що на території Устилузької сільської громади Володимир-Волинського району діти, які гралися біля колишньої вогневої позиції часів минулої війни, знайшли підозрілий предмет та повідомили про це батьків.

Дорослі відразу ж зателефонували до служби порятунку «101», інформують у пресслужбі волинських рятувальників.

На місце виклику приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області, які провівши розвідку, виявили 26 одиниць боєприпасів. Піротехніки ідентифікували їх як 25 артилерійських снарядів калібру 45 мм та одну 120-міліметрову мінометну міну.

Ще один небезпечний «сюрприз» минулої війни знайшов громадянин поблизу озера у селі Дольськ Ковельського району. Свідомий чоловік відразу ж зателефонував до рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули на виклик, вилучили із землі одну протитанкову міну калібру 35 мм.
На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни

Усі 27 боєприпасів часів Другої Світової війни вилучені та знешкоджені у встановленому порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: піротехніки, Волинь, діти, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни
Сьогодні, 12:19
Про евакуацію з Афганістану просять 120 українців
Сьогодні, 12:15
На АЗС на Волині влаштували стрілянину
Сьогодні, 12:10
У Луцьку – мітинг біля Генконсульства Польщі, журналістів просили долучитися «для кількості»
Сьогодні, 12:03
У Луцьку обдарованим школярам призначать стипендії міськради. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
На Волині діти під час прогулянки у лісі знайшли артснаряди На Волині діти під час прогулянки у лісі знайшли артснаряди
10 липень, 2020, 14:50
На Волині знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли люди На Волині знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли люди
06 серпень, 20:20
Сюрприз від «чорних» археологів: на Волині знайшли боєприпаси часів ІІ Світової війни Сюрприз від «чорних» археологів: на Волині знайшли боєприпаси часів ІІ Світової війни
10 грудень, 2020, 18:05
На Волині знайшли 13 боєприпасів часів Другої світової На Волині знайшли 13 боєприпасів часів Другої світової
15 березень, 2016, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни
Сьогодні, 12:19
 0
Про евакуацію з Афганістану просять 120 українців
Сьогодні, 12:15
 0
На АЗС на Волині влаштували стрілянину
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку – мітинг біля Генконсульства Польщі, журналістів просили долучитися «для кількості»
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку обдарованим школярам призначать стипендії міськради. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8