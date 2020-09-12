На АЗС на Волині влаштували стрілянину
Сьогодні, 12:10
17-го серпня виник конфлікт між двома чоловіками на парковці біля заправки ОККО в Нововолинську. Про це пише БУГ.
Водій легкового автомобіля вистрілив з газового пістолета у водія буса.
Потерпіла сторона не висловила своїх претензій до водія, що стріляв. Про це розповів БУГу начальник відділу поліції Нововолинська Олександр Ципко.
«Пістолет зареєстрований, тому на законних підставах чоловік може користуватись ним».
Матеріали направили у відділ обігу по зброї в Володимир.
Потерпілих з учасників та свідків конфлікту немає.
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Водій легкового автомобіля вистрілив з газового пістолета у водія буса.
Потерпіла сторона не висловила своїх претензій до водія, що стріляв. Про це розповів БУГу начальник відділу поліції Нововолинська Олександр Ципко.
«Пістолет зареєстрований, тому на законних підставах чоловік може користуватись ним».
Матеріали направили у відділ обігу по зброї в Володимир.
Потерпілих з учасників та свідків конфлікту немає.
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