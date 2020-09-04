Про евакуацію з Афганістану просять 120 українців





Про це Олег Ніколенко.



"Станом на ранок 120 громадянин України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану. Мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок", - зазначив він.



Ніколенко нагадав, що в аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти наших громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту.



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За словами Ніколенка, МЗС, посольства та причетні відомства нині докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом.



"Пріоритет номер один – безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян", - повідомив речник МЗС.



Він запевнив, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще.



"Ті українці, які перебувають у країні і мають бажання повернутися, повинні негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на «гарячу лінію» МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги", - пояснив Ніколенко.



Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану. Представник політичного офісу ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані та зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.



Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з Кабула українським літаком евакуювали 80 осіб, у тому числі вісьмох українців.

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