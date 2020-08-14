Facebook буде видаляти контент, пов'язаний із талібами





Про це інформує



Протягом багатьох років існування цієї соцмережі таліби безперешкодно публікували потрібну їм інформацію, але тепер експерти з виявлення афганського контенту будуть оперативно її видаляти та блокувати акаунти авторів.



"Вони носії мови дарі та пушту і знають місцевий контекст, допомагаючи виявляти і попереджувати нас про проблеми, що виникають на платформі", – підкреслив представник соцмережі.



Водночас у компанії стурбовані повідомленнями, що таліби намагаються обійти впроваджену заборону, використовуючи голосовий майданчик WhatsAp, чиїм розробником також виступає Facebook.



"Однак ми будемо стежити і за конкуруючими платформами. У разі виявлення зв'язку з талібами, будуть вжиті всі можливі заходи, щоб усунути з інформаційного простору тези, які популяризують міжнародний і внутрішній тероризм", – резюмували в "гіганті" соціальних мереж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Велика американська соціальна мережа Facebook заявила, що відтепер буде блокувати контент, у якому представники екстремістського угруповання "Талібан" повідомляють про свою діяльність. Таке рішення керівництво платформи ухвалило, оскільки бойовики, які захопили владу в Афганістані, визнані в США терористами.Про це інформує "Обозреватель". Протягом багатьох років існування цієї соцмережі таліби безперешкодно публікували потрібну їм інформацію, але тепер експерти з виявлення афганського контенту будуть оперативно її видаляти та блокувати акаунти авторів."Вони носії мови дарі та пушту і знають місцевий контекст, допомагаючи виявляти і попереджувати нас про проблеми, що виникають на платформі", – підкреслив представник соцмережі.Водночас у компанії стурбовані повідомленнями, що таліби намагаються обійти впроваджену заборону, використовуючи голосовий майданчик WhatsAp, чиїм розробником також виступає Facebook."Однак ми будемо стежити і за конкуруючими платформами. У разі виявлення зв'язку з талібами, будуть вжиті всі можливі заходи, щоб усунути з інформаційного простору тези, які популяризують міжнародний і внутрішній тероризм", – резюмували в "гіганті" соціальних мереж.

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