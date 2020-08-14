Facebook буде видаляти контент, пов'язаний із талібами
Сьогодні, 20:45
Велика американська соціальна мережа Facebook заявила, що відтепер буде блокувати контент, у якому представники екстремістського угруповання "Талібан" повідомляють про свою діяльність. Таке рішення керівництво платформи ухвалило, оскільки бойовики, які захопили владу в Афганістані, визнані в США терористами.
Про це інформує "Обозреватель".
Протягом багатьох років існування цієї соцмережі таліби безперешкодно публікували потрібну їм інформацію, але тепер експерти з виявлення афганського контенту будуть оперативно її видаляти та блокувати акаунти авторів.
"Вони носії мови дарі та пушту і знають місцевий контекст, допомагаючи виявляти і попереджувати нас про проблеми, що виникають на платформі", – підкреслив представник соцмережі.
Водночас у компанії стурбовані повідомленнями, що таліби намагаються обійти впроваджену заборону, використовуючи голосовий майданчик WhatsAp, чиїм розробником також виступає Facebook.
"Однак ми будемо стежити і за конкуруючими платформами. У разі виявлення зв'язку з талібами, будуть вжиті всі можливі заходи, щоб усунути з інформаційного простору тези, які популяризують міжнародний і внутрішній тероризм", – резюмували в "гіганті" соціальних мереж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує "Обозреватель".
Протягом багатьох років існування цієї соцмережі таліби безперешкодно публікували потрібну їм інформацію, але тепер експерти з виявлення афганського контенту будуть оперативно її видаляти та блокувати акаунти авторів.
"Вони носії мови дарі та пушту і знають місцевий контекст, допомагаючи виявляти і попереджувати нас про проблеми, що виникають на платформі", – підкреслив представник соцмережі.
Водночас у компанії стурбовані повідомленнями, що таліби намагаються обійти впроваджену заборону, використовуючи голосовий майданчик WhatsAp, чиїм розробником також виступає Facebook.
"Однак ми будемо стежити і за конкуруючими платформами. У разі виявлення зв'язку з талібами, будуть вжиті всі можливі заходи, щоб усунути з інформаційного простору тези, які популяризують міжнародний і внутрішній тероризм", – резюмували в "гіганті" соціальних мереж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розпочали довгоочікуваний ремонт дороги Нововолинськ-Іваничі: водіїв попереджають про обмеження руху. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Facebook буде видаляти контент, пов'язаний із талібами
Сьогодні, 20:45
У Луцьку відбудеться марш за тварин
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 серпня
Сьогодні, 20:00