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У Польщі українку спіймали на онлайн-шахрайстві

У Польщі українку спіймали на онлайн-шахрайстві
Прокуратура міста Граєв (Підляське воєводство) взяла під контроль слідство у справі 35-річної громадянки України, яку підозрюють у крадіжці грошей з чужих рахунків.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт прокуратури, українку підозрюють в активній участі в злочинній групі, яка займалася шахрайством з метою привласнення чужих коштів.

Згідно зі слідством, жінка разом з компаньйонами у шахрайський спосіб отримали доступ до чужої банківської картки, в тому числі PIN-коду, після чого викрали з рахунку 35 000 злотих. Після затримання українка визнала свою провину тільки частково, однак це не вберегло її від тимчасового арешту. Рішенням суду жінку відправили за грати щонайменше до 2 листопада.

Громадянці України інкримінують злочин, за який передбачено від 6 місяців до 8 років в'язниці.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, шахрайство, крадіжка, українка
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