«URBANFEST» та Світлана Тарабарова: програма на День міста у Нововолинську





28-го серпня на фінальному концерті зірка – Світлана Тарабарова виступить для мешканців міста. Бюджет цьогорічного свята становить 200 тис. гривень та додаткові кошти від благодійників. Про це інформує начальниця відділу культури Марина Душук.



Цього року святкування Дня шахтаря та Дня міста не буде тривати два дні. 29-го серпня Україна відзначатиме День пам`яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.



На нововолинців 28-го серпня чекає святкова програма з нагоди 71-ї річниці заснування міста та Дня шахтаря, що містить у собі чимало цікавих заходів.



На території міського озера пройде літня риболовля та змагання з пляжного футболу та волейболу.



Також зі спортивних ігор відбудеться міжобласний турнір з тенісу на тенісних кортах. На міському стадіоні – футбольний матч.



Ранкова програма розпочнеться з традиційного святкового забігу на площі Вячеслава Чорновола та тренуванням від місцевих тренерів та спортивних клубів.



Родзинкою 71-ї річниці з дня заснування міста та Дня шахтаря стане мистецький проєкт «URBANFEST».



«Ми залучаємо творчу молодь: вуличних музикантів, акторів, циркових акторів, що протягом дня будуть презентувати свою творчість на «Мистецький Алеї» на бульварі Шевченка», – запрошує Марина Душук до участі.



У місцевому парку культури та відпочинку буде діяти фуд-корт, а також «Містечко Атракціонів».



Розважальна програма для малечі пройде на танцювальному майданчику.



На День міста відбудеться регіональна битва діджеїв «DJ-Батл 20-21», гостями заходу стануть запрошені діджеї з усієї території України. Хедлайнер свята – DJ Sanik з міста Київ.



28-го серпня також святкує 65-ту рівчницю – селище Благодатне, тож паралельно відбуватимуться святкові заходи на території центральної площі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го серпня на пресконференції щодо заходів з нагоди Дня Незалежності та Дня міста повідомили про головну зірку святкового концерту – Світлану Тарабарову (TARABAROVA). Про це пише БУГ. 28-го серпня на фінальному концерті зірка – Світлана Тарабарова виступить для мешканців міста. Бюджет цьогорічного свята становить 200 тис. гривень та додаткові кошти від благодійників. Про це інформує начальниця відділу культуриЦього року святкування Дня шахтаря та Дня міста не буде тривати два дні. 29-го серпня Україна відзначатиме День пам`яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.На нововолинців 28-го серпня чекає святкова програма з нагоди 71-ї річниці заснування міста та Дня шахтаря, що містить у собі чимало цікавих заходів.На території міського озера пройде літня риболовля та змагання з пляжного футболу та волейболу.Також зі спортивних ігор відбудеться міжобласний турнір з тенісу на тенісних кортах. На міському стадіоні – футбольний матч.Ранкова програма розпочнеться з традиційного святкового забігу на площі Вячеслава Чорновола та тренуванням від місцевих тренерів та спортивних клубів.Родзинкою 71-ї річниці з дня заснування міста та Дня шахтаря стане мистецький проєкт «URBANFEST».«Ми залучаємо творчу молодь: вуличних музикантів, акторів, циркових акторів, що протягом дня будуть презентувати свою творчість на «Мистецький Алеї» на бульварі Шевченка», – запрошує Марина Душук до участі.У місцевому парку культури та відпочинку буде діяти фуд-корт, а також «Містечко Атракціонів».Розважальна програма для малечі пройде на танцювальному майданчику.На День міста відбудеться регіональна битва діджеїв «DJ-Батл 20-21», гостями заходу стануть запрошені діджеї з усієї території України. Хедлайнер свята – DJ Sanik з міста Київ.28-го серпня також святкує 65-ту рівчницю – селище Благодатне, тож паралельно відбуватимуться святкові заходи на території центральної площі.

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