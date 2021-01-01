Волинські велосипедистки перемогли на чемпіонаті України з маунтенбайку
Сьогодні, 13:06
З 11-15 серпня в Чернівцях пройшов чемпіонат України з велоспорту маунтенбайк - багатоденна гонка, яка складалася з 4 етапів: пролог, три етапи крос-кантрі і індивідуальна гонка. Медалі зі змагань привезли і волинські спортсмени.
Про це повідомляють в Управлінні у справах молоді та спорту ОДА.
Всього в змаганнях брали участь 132 спортсмени з 14 команд.
У підсумку усіх етапів чемпіонкою України серед дівчат стала Уляна Левченко. Валерія Іосенко посіла бронзову сходинку п’єдесталу. У загальнокомандному заліку волинські велосипедистки вибороли 1 місце.
Також Левченко Уляна стала чемпіонкою України в індивідуальній гонці вгору на дистанції 5 км, а Іосенко Валерія виборола третє місце.
Серед юнаків в багатоденній гонці та в індивідуальній гонці вгору на 5 км чемпіонство здобув Владислав Грушецький. Бронзову нагороду здобула Ірина Шиманська у багатоденній гонці та гонці вгору на дистанції 5 км.
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Про це повідомляють в Управлінні у справах молоді та спорту ОДА.
Всього в змаганнях брали участь 132 спортсмени з 14 команд.
У підсумку усіх етапів чемпіонкою України серед дівчат стала Уляна Левченко. Валерія Іосенко посіла бронзову сходинку п’єдесталу. У загальнокомандному заліку волинські велосипедистки вибороли 1 місце.
Також Левченко Уляна стала чемпіонкою України в індивідуальній гонці вгору на дистанції 5 км, а Іосенко Валерія виборола третє місце.
Серед юнаків в багатоденній гонці та в індивідуальній гонці вгору на 5 км чемпіонство здобув Владислав Грушецький. Бронзову нагороду здобула Ірина Шиманська у багатоденній гонці та гонці вгору на дистанції 5 км.
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