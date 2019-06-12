вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Батько «бурштинового» прокурора, що на смерть збив жінку під Луцьком, – знову за кермом

Батько «бурштинового» прокурора, що на смерть збив жінку під Луцьком, – знову за кермом
Володимиру Боровику, який, будучи п’яним, на смерть збив жінку поблизу Луцька, повернули право сідати за кермо.

Про це стало відомо з ухвали Ківерцівського районного суду від 7 липня 2021 року, пише Сила Правди.

Володимир Боровик — волинський бізнесмен та батько колишнього заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика, якого у 2016 році затримали за організацію злочинного угрупування спрямованого на незаконний видобуток бурштину.

У лютому 2017-го Боровик-старший на автомобілі «Subaru Tribeca» у Княгининку збив вчительку місцевого ліцею, яка поверталася додому разом з малолітнім сином. Від отриманих травм жінка померла на місці. Винуватець спробував утекти, але його затримали небайдужі учасники дорожнього руху, побачивши неадекватну поведінку водія. Під час затримання він намагався «домовитися» і розповідав про сина-прокурора.

Тест на наявність алкоголю у крові водій проходити відмовився і не розумів причину затримання, заперечуючи аварію. Зрештою експертиза встановила, що у крові Володимира Боровика було понад три проміле алкоголю. Згодом свою провину чоловік визнав повністю.

Через пів року, у липні 2017-го, суддя Луцького міськрайонного суду Олег Ющук визнав Боровика винним і засудив до п’яти років позбавлення волі з трирічною забороною сідати за кермо. Але цим же вироком замінив покарання на більш м’яке — три роки іспитового терміну з позбавленням водійських прав. Зумовлене таке рішення проханням чоловіка вбитої не карати водія, а також його позитивними характеристиками, щирим каяттям, інвалідністю та суспільно-важливими справами.

Однак справа пішла в апеляцію. Засуджений попросив ще зменшити іститовий строк і виключити додаткове покарання у вигляді позбавлення водійських прав. Суддя Апеляційного суду Волинської області Олег Клок «підкоригував» зарахований термін відбутого покарання в слідчому ізоляторі і повернув Боровику можливість водити автівку.

Прокурори не погодились з таким розвитком подій і звернулися до Верховного Суду. Там визнали, ухвала волинської апеляції не відповідає вимогам законності і повернули справу на новий розгляд.

«Апеляційний суд, всупереч наведеним вимогам кримінального процесуального закону, виключив порушення п. 2.9 (а) Правил дорожнього руху України з обвинувачення Володимира Боровика у зв’язку з його невмотивованістю та таким чином прийняв рішення, яке не відповідає вимогам законності та обґрунтованості», — йдеться в ухвалі.

У 2019-му у справі Боровика винесли новий вирок — п’ять років за ґратами і три роки без водійських прав.

Та до в’язниці Боровик не доїхав. Потрапив на лікарняне ліжко. Відтак Городоцький виправний центр №131 клопотав перед Фемідою про звільнення засудженого, який через важку хворобу не може сидіти за ґратами. Ні суд, ні прокуратура цього разу не заперечували. Тож Володимир Боровик не провів у тюрмі ні дня.

Та, схоже, хвороба, яка завадила відбувати покарання в місцях позбавлення волі, не впливає на здатність засудженого водити авто.

У липні 2021-го адвокат Володимира Боровика Сергій Федош звернувся до суду з новим клопотанням про зарахування терміну відбування додаткового покарання (позбавлення водійських прав). Іншими словами про те, щоб суд визнав його частково відбутим ще у 2017 році.

«Оскільки засуджений вже відбував додаткове покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами у період з 12.12.2017 по 31.05.2019 за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.07.2017 та повинен відбути додаткове покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами відповідно до вироку Волинського апеляційного суду від 11.06.2019, які були ухвалені в одному кримінальному провадженні та за одне і те саме кримінальне правопорушення, суд дійшов висновку, що з метою недопущення подвійного притягнення особи до відповідальності за одне й те саме правопорушення клопотання захисника про зарахування строку відбування додаткового покарання підлягає задоволенню», — йдеться в ухвалі.

Клопотання суддя Марія Польова задовольнила, тож тепер Володимир Боровик знову має право керувати транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Боровик, аварія, Струмівка, суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 13:59
Опублікували нові тарифи на електроенергію з 1 жовтня
Сьогодні, 13:46
Батько «бурштинового» прокурора, що на смерть збив жінку під Луцьком, – знову за кермом
Сьогодні, 13:35
«Княжий»: розповіли, чим цьогоріч дивуватиме фестиваль у волинському місті. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
В Україні змінять порядок виплати декретних: кого це стосуватиметься
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін
12 червень, 2019, 01:24
Одна людина загинула, 6 опинились в лікарні: винуватцю жахливої аварії під Луцьком дали 3 роки тюрми Одна людина загинула, 6 опинились в лікарні: винуватцю жахливої аварії під Луцьком дали 3 роки тюрми
24 лютий, 2019, 10:19
На Волині судили студента коледжу, який за кермом мотоцикла скоїв смертельну аварію На Волині судили студента коледжу, який за кермом мотоцикла скоїв смертельну аварію
01 червень, 20:11
Водій, який поблизу Луцька збив неповнолітнього, відбувся умовним Водій, який поблизу Луцька збив неповнолітнього, відбувся умовним
15 березень, 04:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 13:59
 0
Опублікували нові тарифи на електроенергію з 1 жовтня
Сьогодні, 13:46
 0
Батько «бурштинового» прокурора, що на смерть збив жінку під Луцьком, – знову за кермом
Сьогодні, 13:35
 0
«Княжий»: розповіли, чим цьогоріч дивуватиме фестиваль у волинському місті. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
 0
В Україні змінять порядок виплати декретних: кого це стосуватиметься
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8