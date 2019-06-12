Батько «бурштинового» прокурора, що на смерть збив жінку під Луцьком, – знову за кермом

Володимиру Боровику, який, будучи п’яним,



Про це стало відомо з ухвали Ківерцівського районного суду від 7 липня 2021 року, пише



Володимир Боровик — волинський бізнесмен та батько колишнього заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика, якого у 2016 році



У лютому 2017-го Боровик-старший на автомобілі «Subaru Tribeca» у Княгининку збив вчительку місцевого ліцею, яка поверталася додому разом з малолітнім сином. Від отриманих травм жінка померла на місці. Винуватець спробував утекти, але його затримали небайдужі учасники дорожнього руху, побачивши неадекватну поведінку водія. Під час затримання він намагався «домовитися» і розповідав про сина-прокурора.



Тест на наявність алкоголю у крові водій проходити відмовився і не розумів причину затримання, заперечуючи аварію. Зрештою експертиза встановила, що



Через пів року, у липні 2017-го, суддя Луцького міськрайонного суду Олег Ющук визнав Боровика винним і засудив до п’яти років позбавлення волі з трирічною забороною сідати за кермо. Але цим же вироком замінив покарання на більш м’яке — три роки іспитового терміну з позбавленням водійських прав. Зумовлене таке рішення проханням чоловіка вбитої не карати водія, а також його позитивними характеристиками, щирим каяттям, інвалідністю та суспільно-важливими справами.



Однак справа пішла в апеляцію. Засуджений попросив ще зменшити іститовий строк і виключити додаткове покарання у вигляді позбавлення водійських прав. Суддя Апеляційного суду Волинської області Олег Клок «підкоригував» зарахований термін відбутого покарання в слідчому ізоляторі і повернув Боровику можливість водити автівку.



Прокурори не погодились з таким розвитком подій і звернулися до Верховного Суду. Там визнали, ухвала волинської апеляції не відповідає вимогам законності і повернули справу на новий розгляд.



«Апеляційний суд, всупереч наведеним вимогам кримінального процесуального закону, виключив порушення п. 2.9 (а) Правил дорожнього руху України з обвинувачення Володимира Боровика у зв’язку з його невмотивованістю та таким чином прийняв рішення, яке не відповідає вимогам законності та обґрунтованості», — йдеться в ухвалі.



У 2019-му у справі Боровика винесли новий вирок — п’ять років за ґратами і три роки без водійських прав.



Та до в’язниці Боровик не доїхав. Потрапив на лікарняне ліжко. Відтак Городоцький виправний центр №131 клопотав перед Фемідою про звільнення засудженого, який через важку хворобу не може сидіти за ґратами. Ні суд, ні прокуратура цього разу не заперечували. Тож Володимир Боровик не провів у тюрмі ні дня.



Та, схоже, хвороба, яка завадила відбувати покарання в місцях позбавлення волі, не впливає на здатність засудженого водити авто.



У липні 2021-го адвокат Володимира Боровика Сергій Федош звернувся до суду з новим клопотанням про зарахування терміну відбування додаткового покарання (позбавлення водійських прав). Іншими словами про те, щоб суд визнав його частково відбутим ще у 2017 році.



«Оскільки засуджений вже відбував додаткове покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами у період з 12.12.2017 по 31.05.2019 за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.07.2017 та повинен відбути додаткове покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами відповідно до вироку Волинського апеляційного суду від 11.06.2019, які були ухвалені в одному кримінальному провадженні та за одне і те саме кримінальне правопорушення, суд дійшов висновку, що з метою недопущення подвійного притягнення особи до відповідальності за одне й те саме правопорушення клопотання захисника про зарахування строку відбування додаткового покарання підлягає задоволенню», — йдеться в ухвалі.



Клопотання суддя Марія Польова задовольнила, тож тепер Володимир Боровик знову має право керувати транспортними засобами.

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