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Опублікували нові тарифи на електроенергію з 1 жовтня

Опублікували нові тарифи на електроенергію з 1 жовтня
Кабмін опублікував інформацію про тарифи на електроенергію для населення з 1 жовтня.

Для українців, які споживають не більш як 250 кВт-год на місяць, ціну на електроенергію зафіксували на рівні 1,44 грн/кВт-год. Тариф діятиме з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року, - пише Gazeta.ua.

Для побутових споживачів, які за місяць використовують понад 250 кВт-год, ціна залишиться на рівні чинного тарифу в 1,68 грн/кВт-год.

Уряд закріпив тариф 1,68 грн/кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, що розраховуються за електроенергію за загальним лічильником у частині споживання електроенергії фізичними особами для власних потреб, окрім професійної та господарської діяльності.

Тариф 1,68 грн/кВт-год закріплений за дачними й дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами для технічних завдань та освітлення території.

Кабмін додав до категорії споживачів, які отримують електрику за фіксованою ціною, юридичних осіб, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб, і релігійні організації.

За постановою, за наявності двофазних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23:00 до 07:00, за наявності трифазних лічильників – 1,5 фіксованої ціни з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00. 0,4 цієї ціни – з 23:00 до 07:00. У решті часових проміжків сплачують повну ціну.


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Теги: тарифи, Кабмін, електроенергія
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