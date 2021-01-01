Де на Волині будуть відключати світло 18 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-164 09:00-17:00 - с. Білин: вул. Травнева 3-29,4-32, Лісова 1-33,8-10, ФОП Бегаль Віктор Володимирович, Київстар, Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес"Ферма, Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Білинська сільська рада, Церква УПЦ.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-365 09:00-17:00 - с. Амбуків: вул. Гагаріна, Вязівська.1. ПЛ-10 кВ Л98-01 від ЛР-274 9:00-17:00 - м. Горохів: вул. Берестецька, вул. Козацька, вул. Січових Стрільців, вул.Пугачова,пров.Спортивний, вул.Південна, вул.Молодіжна, вул.Князя Володимира, вул.Ринкова, вул.Соснова, вул.Галана, пров.Галана, вул.Б. Хмельницького, Горохівська лікарня ветеринарної медицини Релігійна громада, ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія, ФОП Кутас Ю.Є, Горохівське ВУЖКГ, ФОП Данилюк С.В., ВАТ "Агротехсервіс", ФОП Янюк О.І., Садовець Л.В., ФОП Данилюк П.Ф., ФОП Бабіляс А.П., ФОП Зубко П.Р., ТзОВ" TFC GROUP", ФОП Ящинський І.С, Левандовський С.П., Державна інспекція с/г у Волинській області СТ "Горохівський ринок", ФОП Віктович Ж.А, ФОП Стопачинська О.М., ФОП Мохончук Л.І, ТзОВ "Еталон".1. ПЛ-0.4кВ Л-4 ЩТП-311 9:30-16:30 - с. Лежниця (частково).2. ПЛ-10кВ Л 55-04 10:00-17:00 - с. Морозовичі: вул.Прикордонна 1-31, Центральна, Учительська(частково); с.Осмиловичі: вул.Шевченка; КТП-158 Кушнерук, ЩТП-305 Кисіль; с/р, садочок с.Морозовичі; бригада с.Осмиловичі.3. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-79 9:30-17:00 - с. Грушів: вул.Миру, Підлісна.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 203 09:00-17:00 - с.Підцир’я: вул.Космонавтів,вул.Футбольна, вул.Молодіжна.2. ПЛ-10 кВ Л-19-05 від ЗТП-331 до ЛР-19 09:30-15:00 - с.Хотешів: вул.Вигін, вул.Вигон, вул.Глинянка, вул.Гніван, вул.Корея Глинянська, вул.Лесі Українки, вул.Любомирка, вул.Тиха,вул.Цегельна, пров.Спортивний, пров.Шкільний, с.Добре (частково), усі юридичні споживачі с. Хотешів, с. Добре: СПП «Сірче» (пилорама).3. КТП-270 09:00-17:00 - с.Підріччя: вул.Віктора Павлова, вул.Гагаріна, вул.Молодіжна, школа, магазин, їдальня шкільна.4. КТП-128 09:00-17:00 - с. Добре: вул.Заполі.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25003 09:00-20:00 - с. Сапогів: вул. Центральна, 1-43, вул. Б. Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 08:30-20:00 - смт Олика: вул. І.Франка, буд. 1-3,7,9-22,24-28,33- 38,40,42-45,49,51 вул. Довженка, буд. (непарні) 3-9,15-25,29-33,1а, Олицька ВД Ківерцівська філія, ПрАТ "Волиньобленерго".3. ПЛ 10 кВ 35-02 9:00-20:00 - с. Тростянець: вул. Вишнева, вул. Волі, вул. Київська, вул. Набережна, вул. Тарасюка, вул. Молодіжна, Ферм.госп. "Поляна М", Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини СГПП `Дружба`м, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД", Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів, Ківерцівське сільське споживче товариство, ФОП Семенюк Жанна Владиславівна, ФОП Сергоян Рузанна Суриківна, ФОП Смолярчук Неля Володимирівна, ФОП Михальчук Руслан Васильович, ПАТ "Укртелеком", Свято-Троїціка громада УПЦ КП,Відділ освіти Ківерцівської РДА, ФОП Мосійчук Сергій Олександрович.4. 4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25156 10:00-13:00 - с. Яромель: вул. Кузнєцова, вул. Лісна, буд.1-12, вул. Перемоги.5. КТП-25362 13:00-16:00 - смт Цумань: вул. Стрілецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Хліборобська, Ківерцівське сільське споживче товариство КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД".1. ПЛ-0,4кВ від ТП-418 9:00-17:00 - м. Ковель: вул. Незалежності,вул. Шевченка, пров. Шевченка, ФОП Кисляк О.В., ФОП Кінжибало Л.В., ФОП Петрович І.О., ФО Чапленко І.С., ФОП Клімук В.В., ФОП Повар В.І., ФО Кошелюк Г.М., ПТМ "Ковельтепло", ТзОВ фірма "Волиньфарм", ФОП Ступачок Ю.І., ФОП Семенюк Т.А., ФОП Давидюк Т.М., ТзОВ «К.П.Верес», ОСББ "Весна-80", АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради, Відділ культури ВК Ковельської міської ради РЖКП №1, ФОП Калуш І.К., ФОП Лисаков М.В., ФО Товстенюк Л.А., ФОП Кілеба Д.С., ФО Гончаренко С.П., ФОП Піскуровський Є.С.2. ПЛ-0,4кВ від ТП-134 9:00-17:00 - смт Голоби, Голобська селищна рада, 4 Державна пожежно-рятувальна частина УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ з НС у Волинській області.3. ПЛ-0,4кВ від ТП-296 9:00-17:00 - с. Грушівка: Білашівська сільська рада, Фермерське господарство "Аюлен", Ковельське МТО.4. ПЛ-0,4кВ від ТП-348 9:00-17:00 - с. Волошки.5. ПС-35/10кВ «Поворськ №39» 9:00-17:00 - с.Козлиничі, с.Пісочне, с.Шкурат, с.Байківці, с.Радошин, с.Луківка, с.Гривятки, с.Уховецьк, с.Ломачанка, с.Черемошне, с.Кричевичі, с.Поворськ, с.Озірне, с.Гулівка, с.Заячівка, с.Ситовичі, с.Світле, с.Мирин, с.Кривлин, с.Мельниця, СТзОВ "Заповіт", ПАТ "Укртелеком"Волинська філія, ФОП Санько А.С., Поворська сільська рада, Повурське СТ, Свято-Хресто-Воздвиженська РГ УПЦ с.Козлиничі СТзОВ "Пісочне", Св'ято-Михайлівська церква с.Пісочно, ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА", ФОП Сінчук А.М., ФОП Дерев 'янчук Г.І., ФОП Мациборук М.С., Ковельське МТМО, ФО Гусак І.М., Голобська с рада, ФО Потапчук Т.В., СТзОВ ім. І.Франка, ТзОВ "ВІРА-1", ФОП Санько А.С., СТзОВ ім.Васюти, ФОП Талашко М.Б., ПАТ "ВФ УКРАЇНА", Колодяжненська с. рада, Управління гуманітарної сфери ВК, Колодяжненської сільської ради, ФОП Гейко С.В., ПАТ "Київстар", Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Св'ято-Троїцька РГ УПЦ Київського Партіархату, ФОП Ткачук Т.С., ФО Федчук О.С., Відділ освіти Ковельської РДА, Св'ято-Покровська громада УПЦ, ФОП Кошелюк М.Є., ФОП Дерев 'янчук Г.І., ФОП Луцкевич М.М., СОК "Черемшина", ТзОВ "Тімбер Україна", ФОП Сахарук Н.В., ФОП Мілінчук А.С., ФОП Мушка Ю.С., Молитовний будинок євангеліських християн-баптистів с.Кричевичі. Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с.Кричевичі, Сільськогосподарський виробничий кооператив "Відродження", ФОП Гладишук С.В., ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД", ФО Кубський В.Ф., ФГ "Хутір Милинка", ФОП Зінчук В.М., ФО Івасишин Р.І., Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини, ФОП Мартинюк О.С., ФОП Данилюк І.П., ФОП Гриценюк Л.Р., ФОП Федорук Г.Ю., ФОП Горайчук В.П., ПАТ "Дубномолоко", Свято-Покровська громада УПЦ с. Повурськ МП Св'ято-Покровська релігійна громада УПЦ КП с.Повурськ, СТзОВ "Колос", ФОП Романчук А.В., ФОП Горайчук В.П., КП " Волинський обласний Фтизіопульмонологічний медичний центр " Волинської обласної ради, ПАТ "Поворське РТП", ФОП Копанчук В.М., ФОП Басиста О.М., ФОП Ващук О.С., ФО Боровик Л.О., СЛАТ «Тур», Квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський, Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП, ФОП Бахарєва Є.В., ТзОВ "Лістрансбуд", ФО Боровик В.В., ФО Лисиця О.Г., ФОП Дерев'янчук В.І., ФГ "Ставеччина", ФО Лук"янчук В.В., Велицька с. рада, ТзОвВ "В.Прометей", ФОП Коренга Л.О.1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП 122 9:00-17:00 - с. Привітне (частково).2. ПЛ-10кВ 21-01 від ЛР 102 9:00-17:00 - с. Холопичі (повністю).3. КТП-45 9:00-13:00 - с. Затурці (частково).4. КТП-58 12:00-17:00 - с. В. Садівська (частково).1. ТП-230 II-СШ 0.4кВ Монтаж тех.обліку 13:30-17:00 - Прокуратура вв№2, УВД вв№2, Телерадіокомпанія вв№2, Інститут вдосконалення вчителів, Експертно-криміналістичний центр вв№2 Індекс банк вв№2.1. КТП-248 9:00-16:30 - с. Баківці: вул. Перемоги.2. ПЛ-0,4 від КТП-364 9:00-17:00 - с. Суховоля: вул. Сонячна, Полонківське СТ – магазин, ФАП с. Суховоля.3. ПЛ-0,4 від КТП-149 9:00-17:00 - с. Вербяїв: вул. Дружби, ФАП с. Вербяїв.4. ПЛ-10 Л-54-02 від ЛР 30 09:00-17:00 - с.Гаразджа: вул.Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола, АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооператив „Комфорт”, ПП Понурко А.С., ОК «Лище Діброва», «А-Тера», «Датагруп», ТзОВ «Восток», «Луцьк Експо», «Ерідон», с.Гаразджа: церква, буд.культури, школа, артсвердловина, ФАП.1. ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР332 до ЛВН-280 8:00-18:00 - м. Любомль: ФОП Дячук Галина Антонівна, АЗС Вишнів, Волинська прикордонна філія, ВАТ"СК"Універсальна", АЗС №2 "Універсам", ФОП Данилюк Наталія Іванівна, Фолсаж, ппПрядун, Державне під-во "Любомльське лісовегосподарство".2. КТП-83 8:00-18:00 - с. Терехи.3. КТП-1 8:00-18:00 - м. Любомль: вул.Хлібна, пров. Хлібний і прилеглі.4. КТП-110 8:00-18:00 - м. Любомль: вул.Завальськ, Володимирська, Мохнюка, Новоселів, Самчука, ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна.5. КТП-186 8:00-18:00 - Ур.Ладанка.1. ЗТП-107 10:00-17:00 - смт Любешів: вул.Свободи (частково), Дитячий садок №2.2. ПЛ-10 кВ Л-10-02 від ЛР-12 10:00-17:00 - с.Хоцунь: с.Сваловичі, АТС, ФАП, Магазини, Школа, Насосна станція.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-281 10:00-17:00 - с. Бірки (частково).1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-326 10:00-17:00 - с. Хряськ.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41 10:00-17:00 - с.Прилісне, Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 09:00-18:00 - с. Карасин, Районний відділ освіти (школа), Церква, Сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-61 10:00-17:00 - смт Маневичі, Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. (магазин «Візит»).5. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-388 10:00-17:00 - смт Маневичі, Маневицько-Любешівський ОРВК, ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (магазин), ФОП Красуляк Я.М. (магазин «Едельвейс»).Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-04кв Л 2 КТП-282 9:30-16:00 - с. Прохід, школа, магазин.2. ПЛ-04кв Л 1 КТП-84 9:30-16:30 - с. Доманово.3. КТП-172 10:00-12:00 - с. Ратне: вул. Кузьміна, Центральна, Ринок, Пасаж.4. КТП-210 13:00-16:00 - с. Жиричі.5. ЗТП-322 10:00-13:00 - селище Ратне: Центральна, Садова, Будинок культури, спортшкола.6. КТП-165 13:30-17:00 - с. Ратне: вул. Заболотівська.7. КТП-387 10:00-17:00 - с. Гута.8. ПЛ-10кв Л-66-01. Від опори №1 до №34 9:00-17:00 - с.Ратне: вул.Партизанська, Паши Савелєва, Молодіжна, Корнелюка, Л.Українки, Франка, Грушевського.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с.Трилісці: вул.Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 9:00-17:00 - с.Линівка: вул.Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 - с. Квітневе: вул. Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 9:00-17:00 - с.Мильськ: картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 - с.Мирославка (повністю), с.Забара, (повністю), с.Мильськ (повністю), ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення, будинок культури, дитячий садок, школа, шкільна котельня.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 - с.Щурин: вул.Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 - с.Кременець(повністю), с.Михайлин(повністю).8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 - смт Дубище: вул.Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 - м.Рожище: вул.Симоненка,Жуковського, Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Літогоща, СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 9:00-17:00 - с.Копачівка, вул.Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 9:00-17:00 - с.Щурин, вул.Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 - с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище, вул.Менделеєва, Ломоносова, Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище).14. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 - с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю), с.Линівка (повністю), с.Трилісці (повністю).15. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 - с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю).16. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 - с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі: вул. Молодіжна, Тиха, Набережна, ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб, смт Дубище: вул.Сонячна, Нова, Тиха, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Шевченка, Молодіжна, ферма, автомайстерня, забійний цех, КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел.17. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 9:00-17:00 - с.Залісці, вул.Молодіжна, Колгоспна, Паркова, телятник Долюк В. В.18. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 9:00-17:00 - с.Залісці, вул.Центральна, ЛесіУкраїнки, контора с/р, клуб, магазин.19. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 9:00-17:00 - с.Топільне: вул.Квітнева, Миру, Ювілейна, зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 9:00-17:00 - с.Духче, вул.Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна, магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб.21. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 9:00-17:00 - м.Рожище: вул.Чайковського,Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе, дитячий садок, магазин Лактік.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 9:00-17:00 - м. Рожище: вул.Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького, костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто».23. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 - с.Духче: вул.Спортивна, Травнева, пилорама Дунай.24. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 9:00-17:00 - с. Топільне: вул.Квітнева, Миру, Садова, торговий павільйон.25. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 9:00-17:00 - с.Літогоща: вул.Тананайка, дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина.26. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 - с. Берегове: вул.Набережна, Ф/Г Куденчук артсвердловина.27. ПЛ-0,4кВ ТП-36072 9:00-17:00 - м.Рожище: вул.Сковороди, 2-45, Я.Мудрого, СТ Вовнянка контора.28. ПЛ-10 кВ Л34-01 9:00-17:00 - с.Любче (повністю), с.Кроватка, вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова., с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги, с. Любче, торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2, с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, с.Доросині овочесховище.29. ПЛ-10 кВ Л34-02 9:00-17:00 - с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка, Громуш, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники, с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Перемоги, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин.30. ПЛ-10 кВ Л34-03 - с. Доросині (повністю), с. Щурин (повністю), с. Ясенівка (повністю), с. Раймісто (повністю), с. Немир (повністю), с. Вітоніж (повністю).31. ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 - с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка, чайна, магазин, амбулаторія, клуб, приміщення зерносховища, церква, млин, зерносклад, бригада, с.Квітневе: вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник.32. ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 - с.Доросині: (повністю), школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб, с.Ворончин: вул.Шкільна, Шевченка, ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку, с.Кияж: вул.Набережна, Тиха, молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин, с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка, бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.1. ПЛ-10кВ Л 57-05 10:00-17:00 - с. Мокре, х. Мотузи, с. Лютка, с. Яревище (повністю), ФОП.Костючик, СВК Прип’ять, ФАП, Магазин, Школа Яревище.2. ПЛ-10кВ Л 93-01 від ЛР-44 10:00-17:00 - с. Смідин: вул. Миру, 17-Вересня, Перемоги Городня, Хомича, Шевченка, Грушевського, Соборності, Зелена, Чапаєва, Польова, Першотравнева, Радяньська, Незалежності, Суворова, Волі, пункт прийому молока.1. ПЛ-0,4кВ ЩТП-38088 10:00-16:30 - с. Миляновичі, Школа, котельня, ФАП, Миляновичівська с/р адмінприміщення, бібліотека, пошта, АТС, СБК «Еліта-М»- магазин.2. ПЛ-0,4кВ ЩТП-38091 Л-1 11:00-16:00 - смт Турійськ: вул. Мисливська, Нова.3. ПЛ-0,4кВ КТП-38266 Л-1 11:00-16:00 - смт Турійськ вул.Горького, Нова, Стрілецька.4. ПЛ-0,4кВ КТП-38315 10:00-12:30 - с. Соловичі: вул. Карпанська, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех.5. ПЛ-0,4кВ КТП-38286 13:00-16:00 - с. Соловичі, РТМР»Тур»- база відпочинку, ТзОВ «Аміла»- база відпочинку.6. ПЛ-0,4кВ КТП-38271 09:00-17:00 - смт Луків вул.Січових Стрільців, Залізнична, Ватутіна, ФОп Печоха – кафе «Мрія», укрзалізниця.