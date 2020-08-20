Як у волинському місті відзначать День Незалежності





Про це йдеться на



Зокрема, 23 серпня о 09:00 жителів громади запрошують на урочисте підняття національного стягу на оновленому 12-метровому флагштоці у парку “Слов’янський”. Опісля відбудеться святкова хода з 30-тиметровим прапором України до площі Героїв.



Святкування 30-річчя Незалежності України розпочнеться 24 серпня об 11:00 на площі Героїв малюнком на асфальті з дитячою програмою “Ти у мене єдина, моя Україна”. О 12:00 у Центрі надання культурних послуг (РБК) відбудеться святковий концерт. Окрім концертних виступів місцевих колективів у фоє Центру відбудуться тематичні виставки, які готують працівники бібліотек, історичного музею, дитячої художньої школи та міського архіву.



Також цього ж дня місцевий осередок ВГО “Союз українок” організовує урочисту ходу з 30-тиметровим національним стягом, яка стартує о 10.00 від пам’ятника “Борцям за волю України”, що на розі вулиць Ковельської та Генерала Шухевича. Хода рухатиметься вулицею Ковельською до площі Героїв та до парку “Слов’янський”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж двох днів – 23-го та 24-го серпня у Володимирі-Волинському відбудеться ряд святкових заходів з нагоди відзначення Дня Прапора та 30-річчя Незалежності України.Про це йдеться на сайті мерії.Зокрема, 23 серпня о 09:00 жителів громади запрошують на урочисте підняття національного стягу на оновленому 12-метровому флагштоці у парку “Слов’янський”. Опісля відбудеться святкова хода з 30-тиметровим прапором України до площі Героїв.Святкування 30-річчя Незалежності України розпочнеться 24 серпня об 11:00 на площі Героїв малюнком на асфальті з дитячою програмою “Ти у мене єдина, моя Україна”. О 12:00 у Центрі надання культурних послуг (РБК) відбудеться святковий концерт. Окрім концертних виступів місцевих колективів у фоє Центру відбудуться тематичні виставки, які готують працівники бібліотек, історичного музею, дитячої художньої школи та міського архіву.Також цього ж дня місцевий осередок ВГО “Союз українок” організовує урочисту ходу з 30-тиметровим національним стягом, яка стартує о 10.00 від пам’ятника “Борцям за волю України”, що на розі вулиць Ковельської та Генерала Шухевича. Хода рухатиметься вулицею Ковельською до площі Героїв та до парку “Слов’янський”.

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