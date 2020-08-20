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Як у волинському місті відзначать День Незалежності

Як у волинському місті відзначать День Незалежності
Упродовж двох днів – 23-го та 24-го серпня у Володимирі-Волинському відбудеться ряд святкових заходів з нагоди відзначення Дня Прапора та 30-річчя Незалежності України.

Про це йдеться на сайті мерії.

Зокрема, 23 серпня о 09:00 жителів громади запрошують на урочисте підняття національного стягу на оновленому 12-метровому флагштоці у парку “Слов’янський”. Опісля відбудеться святкова хода з 30-тиметровим прапором України до площі Героїв.

Святкування 30-річчя Незалежності України розпочнеться 24 серпня об 11:00 на площі Героїв малюнком на асфальті з дитячою програмою “Ти у мене єдина, моя Україна”. О 12:00 у Центрі надання культурних послуг (РБК) відбудеться святковий концерт. Окрім концертних виступів місцевих колективів у фоє Центру відбудуться тематичні виставки, які готують працівники бібліотек, історичного музею, дитячої художньої школи та міського архіву.

Також цього ж дня місцевий осередок ВГО “Союз українок” організовує урочисту ходу з 30-тиметровим національним стягом, яка стартує о 10.00 від пам’ятника “Борцям за волю України”, що на розі вулиць Ковельської та Генерала Шухевича. Хода рухатиметься вулицею Ковельською до площі Героїв та до парку “Слов’янський”.

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Теги: День Незалежності, Володимир-Волинський, програма заходів
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