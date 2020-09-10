Волинські олімпійці отримають премії
Сьогодні, 14:33
Спортсменам та тренерам з олімпійських видів спорту, які входять до складу офіційної збірної України, за участь в Олімпійських іграх призначено винагороду по 50 тис. грн. кожному.
Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.
Депутати внесли зміни до відповідного Положення про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області з олімпійських видів спорту. Крім того, як зазначив начальник управління з питань молоді та спорту обласної державної адміністрації Ігор Дмитришин, тим спортсменам, які зайняли з І по X місце пропонуються додаткові виплати.
«Троє наших олімпійців потрапили в 10-ку, вони зайняли 8, 9 і 10 місця. За 8-ме місце пропонується 38 тис грн., за 9-те – 31 тис грн., і за 10-те - 25 тис грн.», - пояснив Ігор Дмитришин.
Він також зазначив, що вісьмом волинським спортсменам, які на початку року отримали олімпійські ліцензії або виконали нормативи, виплачуються щомісячні стипендії до кінця року в розмірі 6 тис. грн.
Депутати проголосували за проєкт рішення.
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Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.
Депутати внесли зміни до відповідного Положення про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області з олімпійських видів спорту. Крім того, як зазначив начальник управління з питань молоді та спорту обласної державної адміністрації Ігор Дмитришин, тим спортсменам, які зайняли з І по X місце пропонуються додаткові виплати.
«Троє наших олімпійців потрапили в 10-ку, вони зайняли 8, 9 і 10 місця. За 8-ме місце пропонується 38 тис грн., за 9-те – 31 тис грн., і за 10-те - 25 тис грн.», - пояснив Ігор Дмитришин.
Він також зазначив, що вісьмом волинським спортсменам, які на початку року отримали олімпійські ліцензії або виконали нормативи, виплачуються щомісячні стипендії до кінця року в розмірі 6 тис. грн.
Депутати проголосували за проєкт рішення.
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