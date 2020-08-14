Де здати метал в Луцьку: ціни та пункти прийому*





Де здати метал в Луцьку?

Метал у Луцьку приймають офіційні підприємства, які займаються переробкою вторинної сировини, тож, окрім усього іншого, ви ще й зробите добру справу і з ваших непотрібних речей виготовлять нові. Переробні підприємства мають свої пункти прийому металобрухту із заліза, бронзи, чавуну, алюмінію та інших сплавів. Якщо у вас багато сировини та вона великої ваги, можна домовлятися про вивіз брухту. Зазвичай же необхідно самому доставити брухт до місця прийому в робочий час.



Швидше за все, пункт прийому брухту є десь неподалік. У Луцьку вже декілька років працює сервіс з прийому металу. Вам не потрібно буде шукати транспорт для доставки сировини в точку збуту. Достатньо лише перейти на сайт



Скільки коштує металобрухт на Волині?

Вартість брухту залежить від виду металу та обсягу. Наприклад, 1 кг алюмінію, нержавійки, свинцю буде коштувати приблизно 30 грн, титан і цинк трохи дорожче, ще дорожче коштуватиме бронза – десь 80 грн, і найдорожче – мідь, до 131 грн.



Більшість компаній може запропонувати послуги з порізки і вивезення брухту, але ця послуга платна і те, чи буде вона можливою, залежить від обсягів. Також у багатьох компаніях є обмеження купівлі з вивезенням від 300 кг.



Здебільшого люди у нашій країні не задумаються над тим, куди подіти непотрібні металеві речі, тому зазвичай просто залишають їх біля контейнерів для сміття. Такі речі забирають ті, хто займається здачею брухту, щоб на цьому заробити. Доставляючи стару ванну чи плиту на смітник, подумайте: може, вигідніше вивезти ці речі до пункту прийому брухту.



Влаштуйте старим речам нове життя

Багато хто не здогадується про можливість швидко заробити на здачі брухту і позбавитися непотребу, який займає купу місця в гаражі або ж на задньому дворі, – неробочої техніки, посуду, старих радіаторів тощо. Ви можете вивільнити місце та дати цим речам нове життя, навіть трохи заробивши.

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