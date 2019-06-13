Волинянка відпочивала на річці і «підчепила» небезпечну недугу

Через аномально тепле літо триває активність кліщів у природі, відповідно є ризик інфікуватись небезпечними хворобами, у першу чергу поширеним на теренах Волині кліщовим лаймбореліозом.Так, у Нововолинську зареєстрували черговий випадок захворювання на хворобу Лайма (кліщовий лаймбореліоз), інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Захворювання спричинив укус кліща під час відпочинку на березі річки Західний Буг в кінці червня поточного року. На 5 добу з'явилися почервоніння на шкірі, що сприйняли як реакцію на укус комахи. Через місяць виникла еритема на місці укусу кліща і хвора звернулась за медичною допомогою. Лабораторно підтвердили наявність в організмі збудників лаймбореліозу.На сьогодні в області зареєстрували 8 випадків хвороби, найбільше - у м. Нововолинську (4), а також у Горохівському і Луцькому районах. Всі випадки захворювання були спричинені укусами кліщів після відвідування лісових масивів під час збору ягід та відпочинку на природі.За оперативними даними, щотижня з приводу укусів кліщів до лікувально-профілактичних установ за медичною допомогою звертається від 30 до 50 волинян. Хоча це ще не повна інформація, адже значна частина громадян знімає кліща з тіла самостійно, не звертаючись до медичної установи, говорять у центрі контролю та профілактики хвороб.З даними багаторічних спостережень, найбільша активність кліщів на території області припадає на період з квітня по жовтень включно. Значна частина випадків хвороби Лайма спричинена перебуванням у лісах під час збору ягід, грибів та відпочинком на природі (до 70%), решта випадків пов’язані з роботами на дачних масивах та відвідуванням міських парків.