У Державний архів у Луцьку передали особисті документи волинського дисидента

Миколи Коца. Документи зберігатимуться у фонді архіву за усним заповітом волинянина.



Як розповіла Любов Коць, працівники архіву повністю опрацювали документи.



Після проведення науково-технічної експертизи цінності, документи сформували у 80 справ. Усього фонд Миколи Коца вміщує:



- автобіографію, власні документи, листи Миколи Коца до батька за 1960-1966 років, документи про засудження батька Юрія Коца та брата Івана Коца;

- спогади Миколи Коца про арешт, засудження та про перебування в "Тернопільському підземеллі" впродовж 1967-1968 років, у концтаборах Мордовії та Уралу у 1968-1979 роках;

- статті, щоденники, замітки з подорожей;

- документи про участь Миколи Коца у виборах до Верховної Ради України 1994 року, в комісії редакційно-видавничої групи "Реабілітовані історією Волинська область", короткий огляд публіцистично-документальної повісті "Волинь в лещатах смерті" (авторів М. Коца та Л. Осауленка) та відгуки про неї;

- документи зібрані Миколою Коцом про "Голодомор" 1921-1922, 1932-1933 років для написання книги про куркулів, про Другу світову війну, з історії єврейського народу про опозиційний рух на Волині.



Документи, які передав Волинський краєзнавчий музей, знаходяться у вільному доступі, ознайомитися з вмістом можна в читальному залі.









Довідково: за інформацією на сайті Волинського краєзнавчого музею Микола Коц був дисидентом у русі опору в 1960-1980 роках. Народився 1930 року в селі Гуща Любомльського району. У 1940-х роках вся його родина була репресована за надуманими звинуваченнями радянської тоталітарної системи. Був заарештований і в 1968 році відправлений у далеку Мордовію. Повернувся на Волинь у 1979 році. У 1988 році створив Волинську організацію Української Гельсінської Спілки. Був співзасновником Всеукраїнського Товариства політичних в’язнів і репресованих (1989 рік).

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