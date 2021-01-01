Волинська обласна дитячо-юнацька спортшкола з видів боротьби отримала нового керівника

КП «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» очолить переможець конкурсу на заміщення вакантної посади директораПро це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму, повідомляє Волинська обласна рада.Як зазначив голова конкурсної комісії, участь у конкурсі взяли двоє претендентів – Анатолій Бондарєв та Віталій Терешкевич.«За підсумками розгляду кандидатур та співбесіди, комісія прийняла рішення визначити переможцем конкурсу Віталія Терешкевича та внести подання на розгляд постійної комісії обласної ради», - зазначив Юрій Поліщук.Віталій Терешкевич розповів членам комісії про своє бачення розвитку цієї комунальної структури.«В планах є побудова функціонального залу, оскільки той, що є, не відповідає вимогам. Школа має філіали у Володимирі-Волинському, Любомлі, тому плануємо збільшувати їх кількість та розвивати існуючі. Я розумію, що область не може виділяти багато грошей, тому будемо працювати з бізнесом, громадськими організаціями та з народним депутатом, Президентом Федерації дзюдо Волині Степаном Івахівим», - зазначив Віталій Терешкевич.Він додає, що має намір дещо змінити ухил дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби на олімпійські види спорту.Депутати вирішили рекомендувати голові обласної ради підписати із переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора КП «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» договір терміном на 1 рік.