У Луцьку вдовам загиблих працівників МВС виплатять допомогу
Сьогодні, 16:32
Виплатять грошову винагороду вдовам загиблих працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Відповідно до Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2016–2022 роки, з метою вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, департаменту соціальної політики доручили провести виплату коштів.
Вдови працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області отримають по 1000 гривень. Зокрема, допомогу виплатять:
- Шевченко Людмилі Олександрівні;
- Тачинській Оксані Ростиславівні;
- Тадай Марії Василівні;
- Безпятко Софії Іванівні;
- Максимович Євгенії Петрівні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Відповідно до Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2016–2022 роки, з метою вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, департаменту соціальної політики доручили провести виплату коштів.
Вдови працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області отримають по 1000 гривень. Зокрема, допомогу виплатять:
- Шевченко Людмилі Олександрівні;
- Тачинській Оксані Ростиславівні;
- Тадай Марії Василівні;
- Безпятко Софії Іванівні;
- Максимович Євгенії Петрівні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині «мерс» зіткнувся з підводою: є потерпілий
Сьогодні, 16:43
У центральному парку Луцька «на гарячому» зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою
Сьогодні, 16:39
У Луцьку вдовам загиблих працівників МВС виплатять допомогу
Сьогодні, 16:32
Волинська обласна дитячо-юнацька спортшкола з видів боротьби отримала нового керівника
Сьогодні, 16:16