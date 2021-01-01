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У Луцьку вдовам загиблих працівників МВС виплатять допомогу

У Луцьку вдовам загиблих працівників МВС виплатять допомогу
Виплатять грошову винагороду вдовам загиблих працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Відповідно до Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2016–2022 роки, з метою вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, департаменту соціальної політики доручили провести виплату коштів.

Вдови працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області отримають по 1000 гривень. Зокрема, допомогу виплатять:
- Шевченко Людмилі Олександрівні;
- Тачинській Оксані Ростиславівні;
- Тадай Марії Василівні;
- Безпятко Софії Іванівні;
- Максимович Євгенії Петрівні.


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Теги: допомога, вдови, МВС
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