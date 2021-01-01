У Луцьку вдовам загиблих працівників МВС виплатять допомогу





Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



Відповідно до Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2016–2022 роки, з метою вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, департаменту соціальної політики доручили провести виплату коштів.



Вдови працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області отримають по 1000 гривень. Зокрема, допомогу виплатять:

- Шевченко Людмилі Олександрівні;

- Тачинській Оксані Ростиславівні;

- Тадай Марії Василівні;

- Безпятко Софії Іванівні;

- Максимович Євгенії Петрівні.





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